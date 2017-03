Cinq designs sont rendus publics pour le Monument aux victimes du communisme - Le Canada, une terre d'accueil

Le public est invité à examiner les concepts et à présenter ses commentaires

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a invité le public aujourd'hui à examiner les cinq concepts de design du Monument aux victimes du communisme - Le Canada, une terre d'accueil et à présenter ses commentaires.

À la suite d'une importante consultation, au cours de laquelle 8 500 Canadiens ont exprimé leur opinion sur ce qu'ils aimeraient voir dans ce monument, un concours de design a été lancé l'année dernière. À l'automne 2016, des équipes d'artistes professionnels, d'architectes-paysagistes, d'architectes, ainsi que d'autres professionnels de design urbain ont été invités à présenter leurs titres de compétence pour concevoir ce monument.

Un jury, constitué de professionnels du design, de spécialistes de contenu, ainsi que d'un représentant du promoteur Hommage à la liberté, a examiné les soumissions. Les équipes sélectionnées devaient ensuite préparer des propositions qui ont été rendues publiques aujourd'hui. Vous trouverez des images de ces concepts et une présentation vidéo sur notre site Web.

Conformément au processus ouvert et transparent pour réaliser ce monument, les Canadiens sont invités à exprimer leur opinion au sujet de ces designs en remplissant un questionnaire en ligne. Le jury tiendra compte des données recueillies pendant ses délibérations. L'annonce du concept primé est prévue pour l'été 2017.

Le Monument sera érigé sur un site du côté ouest du Jardin des provinces et des territoires à Ottawa. Il reconnaîtra le rôle du Canada en tant que refuge pour les personnes fuyant l'injustice et la persécution. Il rendra aussi hommage aux millions de personnes qui ont souffert sous le joug communiste.

« J'ai hâte d'entendre ce que les Canadiens ont à dire à propos de ces propositions. Aidez-nous à décider de la meilleure façon de rendre hommage aux victimes des régimes communistes oppressants et aux courageux Canadiens qui ont fui les régimes communistes oppressifs pour trouver refuge ici. Faites-nous part de votre opinion. Ces équipes ont relevé le défi et je les remercie de leur travail et de leur vision. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Hommage à la liberté accueille chaleureusement les designs des cinq finalistes. Nous sommes convaincus que le choix final reflétera les expériences de millions de personnes qui ont souffert du communisme et qu'il rappellera celles qui ont péri. Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada ait appuyé ce projet et ait fait avancer le processus de design. »

- M. Ludwik Klimkowski, président, Hommage à la liberté

Les designs sont présentés par les équipes suivantes :



Équipe Mills : Karen Mills, Ben Mills, Silvano Tardella, Robert M. S. Ng, Jordan Söderberg Mills, Vong Phaophanit et Claire Oboussier Équipe Moskaliuk : Wiktor Moskaliuk, Claire Bedat et Larysa Kurylas Équipe Raff : Paul Raff, Michael A. Ormston-Holloway, Brett Hoornaert et Luke Kairys Équipe Reich+Petch Architects : Tony Reich, Catherine Widgery et Matthew Sweig Équipe space2place : Jeff Cutler et Ken Lum





Le jury qui évaluera les cinq concepts et examinera les commentaires du public est composé de professionnels du design et de spécialistes de contenu.

Patrimoine canadien met sur pied ce projet au nom d'Hommage à la liberté et en partenariat avec la Commission de la capitale nationale.

Hommage à la liberté est un organisme caritatif canadien établi en 2008, dont la mission consiste à ériger un monument canadien pour commémorer les victimes du communisme.

Monument aux victimes du communisme

Hommage à la liberté (en anglais seulement)

