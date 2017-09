Classement PROFIT 500 2017 : EXIA atteint le 150e rang canadien par sa croissance soutenue et le 5e rang des compagnies de services au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - EXIA, une entreprise dédiée aux services-conseils et au développement de solutions de pointe en intelligence d'affaires, est fière d'annoncer qu'elle occupe maintenant le 150e rang des entreprises canadiennes, tous secteurs d'activité confondus, au classement PROFIT 500 pour sa croissance (468 %) des cinq dernières années. À l'occasion de la publication de son classement 2017, PROFIT positionne également EXIA dans une autre catégorie soit la « Compagnies de services Canadiennes affichant la plus grande progression » avec une 5e place se traduisant par une 2e position à ce chapitre pour la grande région de Montréal. Cette performance est intimement liée à la capacité d'EXIA à proposer, à sa clientèle, des équipes d'experts triés sur le volet et des solutions répondant aux justes besoins des organisations. Grâce à ses experts et solutions, les clients d'EXIA sont en mesure d'intégrer rapidement des solutions novatrices leur permettant d'aborder l'intelligence d'affaires comme outil de performance organisationnelle dynamique et rentable. Cette combinaison a propulsé EXIA dans le peloton de tête de l'industrie de la gestion de données au Canada.

Un parcours remarquable

Rappelons qu'EXIA avait atteint, en 2013, le 38e rang des firmes canadiennes et le 4e rang des entreprises québécoises du classement PROFIT HOT 50 des firmes affichant le plus haut taux de croissance au Canada. En 2014, elle s'était démarquée en figurant dans la sélecte catégorie « 25 Up and Coming ICT Companies » du Branham 300, un classement canadien soulignant le travail d'un groupe éminent de 25 organisations particulièrement innovantes. En février 2017, EXIA s'est vu décerner, par un jury indépendant formé de représentants de différents secteurs d'affaires relatifs aux TI, le titre de PME du mois de février, concours créé par l'Association québécoise des technologies (AQT). Cette reconnaissance fut basée sur des critères fondamentaux portant sur la croissance de l'entreprise et sa stratégie de commercialisation. Le 5 octobre prochain, EXIA saura si elle remporte les grands honneurs devant les huit autres entreprises finalistes lors d'une remarquable soirée de gala dans le cadre de l'événement annuel, Big Bang.

« EXIA est devenu un acteur important de la transformation digitale des entreprises, faisant de la gestion effective des données et de leurs disponibilités le principal moyen d'atteindre un niveau de compétitivité élevé face à une économie mondialisée », affirme Éric Bélanger, président d'EXIA. « C'est cette réalité qui a inspiré l'offre d'EXIA, qui se consacre à rendre accessibles les solutions de pointe en analytique et intelligence d'affaires ».

EXIA, PME en lumière du mois de février, vous invite à voter pour la PME de l'année 2017 par un vote en ligne, lequel débutera le 28 septembre prochain sur la page PME en lumière du site de l'AQT.

À propos de PROFIT 500

Depuis 29 ans, le PROFIT 500 est le classement le plus respectable et le plus influent du Canada en entrepreneuriat. Développé par PROFIT il est publié dans le Maclean's magazine et le CanadianBusiness.com. PROFIT 500 classe les entreprises canadiennes sur une croissance quinquennale des revenus. Pour plus d'informations sur le classement, visitez PROFIT500.com ou CanadianBusiness.com.

À propos d'EXIA

EXIA est une entreprise de services-conseils et de produits en intelligence d'affaires, en gestion des données, de leurs infrastructures et en analyse prédictive qui intègre l'expertise et les meilleures pratiques de ces secteurs afin d'aider ses clients à réaliser leurs objectifs d'affaires. Fondée en 2010, EXIA fait aujourd'hui appel à plus de 45 conseillers, qui interviennent dans tous les domaines d'affaires et à tous les niveaux organisationnels. www.exia.ca.