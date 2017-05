Clinique plus accessible que jamais : La marque fait son entrée chez Jean Coutu

VARENNES, QUÉBEC--(Marketwired - 12 mai 2017) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (la « Société » ou le « Groupe Jean Coutu ») annonce l'arrivée de la célèbre marque Clinique dans plusieurs succursales de son réseau au Québec et au Nouveau‐Brunswick. Depuis ses débuts, Clinique se distingue par des produits accessibles et adaptés à toutes les préoccupations de la peau. Avec ce souci de joindre davantage de femmes et d'hommes, elle rend ses produits disponibles dans la majorité des régions de la province (consultation de la liste). Tous les produits sont également vendus en ligne au clinique.jeancoutu.com dès maintenant.

« Nous sommes heureux d'offrir à notre clientèle les produits Clinique, auparavant nichés dans les grands centres, sur un plus vaste territoire. Le déploiement s'échelonnera sur 3 ans et 54 succursales offriront la marque d'ici août 2017 », a expliqué Christian Comtois, Directeur principal Cosmétiques du Groupe Jean Coutu.

« À titre de plus grande marque de soins de la peau haut de gamme au Canada, Clinique est heureuse de s'associer à Jean Coutu, le détaillant le plus admiré et le plus respecté au Québec. La vision de la beauté de Clinique, qui repose sur des routines simples donnant des résultats remarquables, sera, nous en sommes convaincus, en phase avec la clientèle de Jean Coutu. Nous nous réjouissons de l'avenir qui se présente à nous et de cette grande association entre deux marques emblématiques », a déclaré Artur Klepacz, Brand General Manager des Laboratoires Clinique et de LAB SERIES Skincare for Men.

Une vaste gamme de produits offerts

Jean Coutu offrira les grandes gammes appréciées de soins de la peau telles que le fameux système de soins en 3 étapes, les produits d'Acne Solutions, la gamme pour hommes, la franchise Smart ainsi que les soins anti‐âge et plusieurs nouveautés.

Le maquillage sera également en vedette chez Jean Coutu. Tout comme ses soins, le maquillage de Clinique est soumis à des tests d'allergie et est 100 % sans parfum en plus de proposer des produits aux couleurs tendance. Les grands succès de Clinique seront disponibles tels que les Chubby Sticks, les multiples fonds de teint et rouges à lèvres ainsi que plusieurs lancements récents.

À ce jour, deux parfums pour femme et un parfum pour homme sont proposés chez Jean Coutu : Clinique Happy (homme et femme) et Aromatics Elixir. Des fragrances boisées aux fragrances enivrantes en passant par des senteurs de roses, une parfumerie unique en son genre.

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 418 établissements franchisés, au Québec, Nouveau‐Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté qui emploie plus de 20 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

Page de marque : clinique.jeancoutu.com