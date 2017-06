Clôture par Yorbeau de la première tranche d'un placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) -

Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d'annoncer avoir terminé la première tranche d'un placement privé sans courtier de 1 500 000 $ par l'émission de 11 999 285 actions ordinaires au prix de 0,105 $ chacune, pour un produit brut de 1 259 924,92 $. La Financière EMD inc. a agi à titre d'intermédiaire dans le cadre de ce placement privé.

La Société affectera le produit tiré du placement des actions ordinaires accréditives aux frais d'exploration au Canada qu'elle engagera pour ses propriétés.

La Société a également annoncé que son symbole boursier sur la Bourse de Toronto, qui est présentement « YRB.A », sera modifié pour le symbole « YRB ». Le changement de symbole boursier sera effectif à l'ouverture des marchés en date du 30 juin 2017.

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et un membre du groupe de Kinross Gold Corporation ont signé une convention d'option afin de poursuivre l'exploitation de la propriété Rouyn (voir le communiqué de presse daté du 25 octobre 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017).

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes les déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne notamment la taille totale du placement privé et l'affectation de son produit sont des énoncés prospectifs qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement des attentes exprimées par la Société.