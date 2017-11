Cogeco Communications inc. participera à la conférence RBC Capital Markets TMT Deep Dive

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Cogeco Communications inc. (TSX:CCA), annonce aujourd'hui qu'elle participera à la conférence RBC Capital Markets TMT Deep Dive, qui aura lieu le mardi 14 novembre 2017, à Toronto, Ontario. M. Patrice Ouimet, premier vice-président et chef de la direction financière, participera à une discussion interactive à 13 h 45.

Une transmission audio en direct et en différé de la discussion sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications inc., à l'adresse corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).