Cogeco Communications inc. publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2017

- Les produits ont augmenté de 8,8 millions $, ou 1,6 %, pour atteindre 549,1 millions $; - Le BAIIA ajusté(1) a augmenté de 5,6 millions $, ou 2,3 %, pour atteindre 249,7 millions $; - Les flux de trésorerie disponibles(1) se sont chiffrés à 101,4 millions $, en hausse de 61,3 millions $; - Un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $ par action a été déclaré, soit une hausse de 10,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2016, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »).

Pour le premier trimestre de l'exercice 2017 :

Les produits ont augmenté de 8,8 millions $, ou 1,6 %, pour atteindre 549,1 millions $, essentiellement stimulés par la croissance de 7,0 % au sein du secteur des Services à large bande américains et la croissance de 1,0 % au sein du secteur des Services à large bande canadiens, facteurs contrebalancés en partie par une diminution de 6,3 % au sein du secteur des Services de technologies de l'information et des communications aux entreprises (les « Services de TIC aux entreprises »).



L'augmentation des produits des Services à large bande américains découle principalement de la croissance interne liée à la progression des unités de service primaire(2), de la croissance dans le secteur commercial ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur en septembre 2016;



Les produits des Services à large bande canadiens ont augmenté en raison des hausses tarifaires entrées en vigueur en février 2016 et de la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial, facteurs contrebalancés en partie par une diminution du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie en raison de la vive concurrence et de la maturité des catégories de services;



Les produits des Services de TIC aux entreprises ont diminué, principalement en raison des pressions concurrentielles sur les tarifs des services d'hébergement et de connectivité réseau et de la dépréciation de la livre sterling relativement au dollar canadien par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.





Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,6 millions $, ou 2,3 %, pour s'établir à 249,7 millions $, comparativement à 244,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2016, en raison essentiellement des facteurs suivants :



Une hausse du BAIIA ajusté des Services à large bande américains qui découle de la croissance interne;



Une hausse du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens essentiellement attribuable à une augmentation des produits; partiellement contrebalancées par



Une baisse du BAIIA ajusté des Services de TIC aux entreprises découlant d'une diminution des produits, facteur en partie contrebalancé par une baisse des charges d'exploitation attribuable à un profit de 1,8 million $ à la cession d'immobilisations corporelles.





La marge d'exploitation(1) a augmenté légèrement au premier trimestre de l'exercice 2017, passant de 45,2 % à 45,5 %. Les marges d'exploitation se sont chiffrées à 52,1 %, à 43,6 % et à 31,4 %, respectivement, pour les secteurs des Services à large bande canadiens, des Services à large bande américains et des Services de TIC aux entreprises. La hausse enregistrée pour le trimestre découle principalement de la hausse de la marge du secteur des Services à large bande canadiens et de la stabilité de la marge du secteur des Services à large bande américains, facteurs contrebalancés en partie par une baisse de la marge du secteur des Services de TIC aux entreprises.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 75,0 millions $, ou 1,53 $ par action, contre un bénéfice de 61,1 millions $, ou 1,25 $ par action, à la période correspondante de l'exercice 2016, ce qui représente une hausse de 13,9 millions $ qui tient principalement à l'augmentation du BAIIA ajusté, conjuguée à la diminution de la dotation aux amortissements.





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 101,4 millions $, une hausse de 61,3 millions $ par rapport au montant de 40,0 millions $ comptabilisé à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs en raison du calendrier de certaines initiatives, surtout dans le secteur des Services à large bande canadiens, conjuguée au fait que l'optimisation des dépenses d'investissement est davantage mise au premier plan dans le secteur des Services de TIC aux entreprises. L'augmentation du BAIIA ajusté a également contribué à l'augmentation des flux de trésorerie disponibles.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 27,4 millions $, ou 28,5 %, pour atteindre 123,5 millions $, par rapport au montant de 96,1 millions $ enregistré au premier trimestre de l'exercice 2016. L'augmentation enregistrée pour le trimestre est essentiellement attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté conjuguée à la baisse des impôts sur le résultat payés et des charges financières payées, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découle principalement des variations du fonds de roulement.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $ par action a été versé au premier trimestre aux porteurs d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote, ce qui représente une augmentation de 0,04 $ par action, ou 10,3 %, par rapport au dividende déterminé de 0,39 $ par action versé au premier trimestre de l'exercice 2016.





Au cours de sa réunion du 11 janvier 2017, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $ par action pour les actions à droits de vote multiples et les actions subalternes à droit de vote, payable le 8 février 2017.





Le 9 décembre 2016, la Société a apporté des modifications à sa facilité à terme renouvelable, dont l'échéance a été prolongée d'une année additionnelle, soit jusqu'au 24 janvier 2022.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion. (2) Représente la somme des clients des services de vidéo, Internet et de téléphonie.

« Dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits des résultats de Cogeco Communications inc. pour le premier trimestre de notre exercice 2017, a déclaré Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. Compte tenu de la vive concurrence sur le marché des services à large bande canadiens et de la maturité de ce secteur, nous sommes très heureux des résultats de notre filiale des Services à large bande canadiens. Cogeco Connexion continue de maintenir un contrôle serré des coûts et a une fois de plus présenté des résultats qui cadrent avec les attentes. »

« Notre filiale des Services à large bande américains, Atlantic Broadband, continue de présenter un solide rendement ainsi qu'une forte croissance interne, a ajouté M. Audet. Nous sommes très satisfaits des résultats enregistrés à ce jour pour l'exercice 2017 et entrevoyons un fort potentiel de croissance, particulièrement sur les marchés du Connecticut et de la Floride. »

« Notre filiale des Services de TIC aux entreprises, Cogeco Peer 1, est dirigée par une solide équipe de la haute direction et dotée d'une nouvelle stratégie de mise en marché, a poursuivi M. Audet. Même si les conditions du marché évoluent plus rapidement que jamais, nous continuons de mettre l'accent sur l'offre de solutions plus pertinentes sur le marché et sur la vente croisée de nos services, ce qui contribue à nous positionner en tant que conseillers de confiance offrant toute la gamme pertinente de services aux entreprises. En outre, nous avons généré de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui reflète l'importance que nous accordons à l'optimisation de nos actifs. »

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communication. Elle est le huitième câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario; aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les 30 novembre

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) 2016

$ 2015

$ Variation

% Opérations Produits 549 090 540 313 1,6 BAIIA ajusté(1) 249 703 244 142 2,3 Marge d'exploitation(1) 45,5 % 45,2 % - Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition - 2 030 - Bénéfice de la période 75 024 61 106 22,8 Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 123 461 96 093 28,5 Acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs 96 494 146 319 (34,1 ) Flux de trésorerie disponibles(1) 101 379 40 042 - Situation financière(2) Trésorerie et équivalents de trésorerie 43 541 62 286 (30,1 ) Immobilisations corporelles 1 982 202 1 989 720 (0,4 ) Total de l'actif 5 351 763 5 333 249 0,3 Endettement(3) 2 944 640 2 929 108 0,5 Capitaux propres 1 438 989 1 379 915 4,3 Intensité du capital(1) 17,6 % 27,1 % - Données par action(4) Bénéfice par action De base 1,53 1,25 22,4 Dilué 1,52 1,24 22,6 Dividendes 0,43 0,39 10,3