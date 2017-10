Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. annoncent la date de divulgation de leurs résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2017 et de la conférence téléphonique

Cogeco Communications inc.

Cogeco inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 oct. 2017) - Cogeco inc. (TSX:CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) planifient de divulguer leurs résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2017, terminé le 31 août 2017, le jeudi 2 novembre 2017, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le vendredi 3 novembre 2017 à 11 h 00 (HE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.

La conférence téléphonique sera disponible en direct sur le site Internet de Cogeco à http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/. La retransmission Internet de celle-ci sera disponible pour une période de trois mois. Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d'accès international : + 1 647 788-4919

NOTE IMPORTANTE : Pour prendre part à l'appel conférence, les participants devront fournir le nom de l'entreprise, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc. Aucun code de confirmation n'est requis.