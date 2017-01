Cogeco inc. publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2017

- Le BAIIA ajusté(1) a augmenté de 6,1 millions $, ou 2,4 %, pour atteindre 261,3 millions $; - Les flux de trésorerie disponibles(1) ont augmenté de 68,4 millions $, pour atteindre 109,3 millions $; - Un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action a été déclaré, soit une hausse de 15,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Cogeco inc. (TSX:CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2016, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »).

Pour le premier trimestre de l'exercice 2017 :

Les produits sont demeurés essentiellement inchangés, à 583,1 millions $, comparativement à 582,9 millions $, stimulés par la croissance du secteur des communications, facteur contrebalancé en partie par la diminution des produits des activités du secteur des médias attribuable à la vente de Métromédia CMR Plus inc. (« Métromédia ») le 5 janvier 2016;





Le BAIIA ajusté a augmenté de 6,1 millions $, ou 2,4 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016, pour s'établir à 261,3 millions $, en raison de l'amélioration au sein du secteur des communications;





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 82,0 millions $, dont une tranche de 30,8 millions $, ou 1,84 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société, contre un bénéfice de 66,8 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2016, dont une tranche de 25,2 millions $, ou 1,51 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société. L'augmentation tient essentiellement à l'augmentation du BAIIA ajusté, conjuguée à la diminution de la dotation aux amortissements;





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 109,3 millions $, une hausse de 68,4 millions $ par rapport au montant de 40,9 millions $ comptabilisé au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs en raison du calendrier de certaines initiatives, conjuguée au fait que l'optimisation des dépenses d'investissement est davantage mise au premier plan dans le secteur des communications. L'augmentation du BAIIA ajusté a également contribué à l'augmentation des flux de trésorerie disponibles;





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont atteint 122,9 millions $, contre 90,2 millions $, ce qui représente une augmentation de 32,6 millions $ par rapport au premier trimestre de l'exercice 2016. Cette hausse tient essentiellement à l'augmentation du BAIIA ajusté conjuguée à la baisse des impôts sur le résultat payés et des charges financières payées, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découle principalement des variations du fonds de roulement;





Un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action a été versé au premier trimestre aux porteurs d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote, ce qui constitue une augmentation de 0,045 $ par action, ou 15,3 %, par rapport au dividende déterminé de 0,295 $ par action versé au premier trimestre de l'exercice 2016;





Au cours de sa réunion du 11 janvier 2017, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action pour les actions à droits de vote multiples et les actions subalternes à droit de vote, payable le 8 février 2017;





Le 9 décembre 2016, la filiale de la Société, Cogeco Communications inc., a apporté des modifications à sa facilité à terme renouvelable, dont l'échéance a été prolongée d'une année additionnelle, soit jusqu'au 24 janvier 2022. En outre, le 5 décembre 2016, la Société a apporté des modifications à sa facilité à terme renouvelable. Aux termes de ces modifications, l'échéance a été prolongée d'une année additionnelle, soit jusqu'au 1er février 2022.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion.

« Dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits des résultats de Cogeco inc. pour le premier trimestre de notre exercice 2017, a déclaré M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. En ce qui concerne notre filiale du secteur des communications, Cogeco Communications inc., nous sommes très heureux des résultats de Cogeco Connexion, compte tenu de la vive concurrence sur le marché des services à large bande canadiens et de la maturité de ce secteur. L'entreprise continue de maintenir un contrôle serré des coûts et a une fois de plus présenté des résultats qui cadrent avec les attentes. »

« Nos activités des Services à large bande américains, Atlantic Broadband, continuent de présenter un solide rendement ainsi qu'une forte croissance interne, a ajouté M. Audet. Nous sommes très satisfaits des résultats enregistrés à ce jour pour l'exercice 2017 et entrevoyons un fort potentiel de croissance, particulièrement sur les marchés du Connecticut et de la Floride. »

« Nos activités des Services de TIC aux entreprises, Cogeco Peer 1, sont dirigées par une solide équipe de la haute direction et dotées d'une nouvelle stratégie de mise en marché, a poursuivi M. Audet. Même si les conditions du marché évoluent plus rapidement que jamais, nous continuons de mettre l'accent sur l'offre de solutions plus pertinentes sur le marché et sur la vente croisée de nos services, ce qui contribue à nous positionner en tant que conseillers de confiance offrant toute la gamme pertinente de services aux entreprises. En outre, nous avons généré de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui reflète l'importance que nous accordons à l'optimisation de nos actifs. »

« En ce qui a trait à notre filiale de radiodiffusion, Cogeco Média, nous continuons de maintenir notre position de chef de file sur le marché radiophonique au Québec grâce à de fortes cotes d'écoute et à une solide performance financière, a conclu M. Audet. Nos résultats cadrent avec notre plan, et je suis très fier de l'excellent travail de notre équipe dans ce secteur. »

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale, Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario; aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires, ainsi que son agence de nouvelles à la radio, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les 30 novembre

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) 2016

$ 2015

$ Variation

% Opérations Produits 583 088 582 903 - BAIIA ajusté(1) 261 267 255 154 2,4 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition - 2 030 - Bénéfice de la période 81 959 66 831 22,6 Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 30 765 25 197 22,1 Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 122 875 90 247 36,2 Acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs 97 344 147 230 (33,9 ) Flux de trésorerie disponibles(1) 109 333 40 938 - Situation financière(2) Trésorerie et équivalents de trésorerie 47 056 68 344 (31,1 ) Immobilisations corporelles 1 996 747 2 004 247 (0,4 ) Total de l'actif 5 513 482 5 495 520 0,3 Endettement(3) 2 989 645 2 974 119 0,5 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 530 368 503 344 5,4 Données par action(4) Bénéfice par action De base 1,84 1,51 21,9 Dilué 1,83 1,50 22,0 Dividendes 0,34 0,295 15,3