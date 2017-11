Cogeco inc. publie ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2017 et augmente son dividende

- Les produits ont augmenté de 6,5 millions $, ou 1,1 %, pour atteindre 578,5 millions $. - Les résultats de l'exercice 2017 ont atteint ou surpassé les projections financières pour l'exercice. - Un dividende déterminé trimestriel de 0,39 $ par action a été déclaré, soit une hausse de 14,7 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2017.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - Cogeco inc. (TSX:CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2017, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »).

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017 :

Les produits ont augmenté de 6,5 millions $, ou 1,1 %, pour atteindre 578,5 millions $, stimulés par la croissance de 1,4 % du secteur des communications, facteur contrebalancé en partie par une diminution de 4,3 % des produits provenant du secteur autres principalement attribuable à la pression qu'exerce le marché sur les activités des médias au quatrième trimestre.





Le BAIIA ajusté (1) a diminué de 6,9 millions $, ou 2,7 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016, pour atteindre 251,4 millions $, en raison de la stabilité du BAIIA ajusté du secteur des communications et de la diminution des produits des activités des médias, facteurs conjugués à l'incidence favorable de 3,3 millions $ d'éléments non récurrents liés aux activités du secteur des médias à l'exercice précédent.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 71,1 millions $, dont une tranche de 22,3 millions $, ou 1,35 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société, contre 80,7 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2016, dont une tranche de 29,8 millions $, ou 1,78 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. Le recul pour le trimestre tient principalement à la diminution du BAIIA ajusté.





Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont chiffrés à 51,8 millions $, une baisse de 36,2 millions $, ou 41,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs dans le secteur des communications.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 85,7 millions $, ou 31,6 %, comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2016, pour atteindre 356,8 millions $. L'augmentation enregistrée pour la période est essentiellement attribuable à la hausse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découlent principalement des variations du fonds de roulement et à une baisse des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par une diminution du BAIIA ajusté.





Un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action a été versé au quatrième trimestre aux porteurs d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote, ce qui représente une augmentation de 15,3 % par rapport au dividende déterminé trimestriel de 0,295 $ par action versé au quatrième trimestre de l'exercice 2016.





Au cours du quatrième trimestre, Cogeco a racheté et annulé 57 362 actions subalternes à droite de vote, pour une contrepartie de 4,5 millions $, en vertu de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités lancé en août 2016. Le 31 juillet 2017, la Société a renouvelé son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités afin d'acquérir, à des fins d'annulation, jusqu'à 550 000 actions subalternes à droit de vote, du 2 août 2017 au 1 er août 2018.





août 2018. Au cours de sa réunion du 2 novembre 2017, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,39 $, une augmentation de 14,7 %, par rapport au dividende de 0,34 $ par action versé au quatrième trimestre de l'exercice 2017.





Pour l'exercice clos le 31 août 2017 :

Les produits ont augmenté de 40,3 millions $, ou 1,7 %, pour atteindre 2,35 milliards $, stimulés par la croissance de 2,3 % du secteur des communications, facteur contrebalancé en partie par une diminution de 7,9 % des produits provenant du secteur autres qui est attribuable à la vente de Métromédia CMR Plus inc. (« Métromédia ») le 5 janvier 2016.





Le BAIIA ajusté a augmenté de 16,8 millions $, ou 1,6 %, pour se chiffrer à 1,04 milliard $, par rapport à l'exercice 2016, principalement en raison de l'amélioration du secteur des communications, facteur contrebalancé en partie par une diminution du BAIIA ajusté du secteur autres en raison de la vente de Métromédia.





Le bénéfice de l'exercice s'est chiffré à 313,4 millions $, dont une tranche de 109,0 millions $, ou 6,56 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société, contre une perte de 158,7 millions $ pour l'exercice 2016, dont une tranche de 29,4 millions $, ou 1,75 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. L'augmentation du bénéfice découle de la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles avant impôts sans effet sur la trésorerie de 450 millions $ et d'un montant de 10,8 millions $ relatif aux réclamations et litiges comptabilisés à l'exercice précédent, ces deux éléments s'étant produits dans le secteur des communications. La tranche restante de la variation s'explique par l'augmentation du BAIIA ajusté et par une diminution de la dotation aux amortissements, facteurs contrebalancés en partie par une hausse des impôts sur le résultat et par le profit à la cession de Métromédia à l'exercice précédent.





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 390,3 millions $, en hausse de 92,2 millions $, ou 30,9 %, par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs dans le secteur des communications en raison du calendrier de certaines initiatives, facteur conjugué au fait que l'optimisation des dépenses d'investissement est davantage mise au premier plan. L'augmentation du BAIIA ajusté, le montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent et la diminution des impôts sur le résultat ont également contribué à l'augmentation des flux de trésorerie disponibles.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 218,1 millions $, ou 28,7 %, par rapport à l'exercice 2016, pour atteindre 977,1 millions $. L'augmentation enregistrée pour l'exercice est essentiellement attribuable à la baisse des impôts sur le résultat payés et des charges financières payées. L'augmentation du BAIIA ajusté, la hausse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découle principalement des variations du fonds de roulement, ainsi que le montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent ont également contribué à l'augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation.





Les versements de dividendes pour l'exercice 2017 ont totalisé 1,36 $ l'action, contre 1,18 $ l'action à l'exercice 2016.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du rapport annuel 2017 de la Société.

« Pour le dernier trimestre de l'exercice 2017, le rendement de notre filiale Cogeco Communications inc. a cadré avec les attentes, a déclaré M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. Dans l'ensemble, les résultats de Cogeco

Connexion, notre filiale des Services à large bande canadiens, ont été très positifs pour l'exercice, les produits, le BAIIA et les flux de trésorerie disponibles ayant enregistré des hausses. »

« En ce qui a trait à notre filiale des Services à large bande américains, Atlantic Broadband continue de générer une forte croissance, a déclaré M. Audet. Outre la poursuite de son expansion en Floride, une région offrant un bon potentiel de croissance, Atlantic Broadband a enregistré une augmentation marquée des produits provenant des secteurs résidentiel et commercial de son réseau au Connecticut, acquis en août 2015. »

« Pour ce qui est de notre filiale des Services de TIC aux entreprises, nous continuons d'orienter nos efforts sur l'amélioration des résultats de Cogeco Peer 1 dans un marché extrêmement concurrentiel qui évolue rapidement et constamment, a ajouté M. Audet. Nous continuons de mettre l'accent sur l'offre de solutions plus pertinentes sur le marché et sur la vente croisée de nos services, ce qui contribue à nous positionner en tant que conseillers de confiance offrant toute la gamme pertinente de services aux entreprises. En outre, nous avons généré de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui reflète l'importance que nous accordons à l'optimisation de nos actifs. »

« Finalement, en ce qui a trait à notre filiale de radiodiffusion, Cogeco Média, les plus récents résultats du sondage Numeris confirment que nous conservons notre position de chef de file sur le marché radiophonique au Québec, grâce à nos fortes cotes d'écoute, a déclaré M. Louis Audet. Nos résultats cadrent avec les attentes, en dépit des pressions accrues sur le marché de la publicité. »

« Je suis satisfait du solide rendement de Cogeco pour l'exercice 2017. Je suis très fier du fait que nos résultats ont atteint, voire surpassé, nos projections financières pour l'exercice pour l'ensemble des indicateurs de rendement clés », a conclu M. Audet.

Projections financières pour l'exercice 2018

Cogeco a maintenu ses projections financières préliminaires pour l'exercice 2018 publiées le 13 juillet 2017. Les projections financières pour l'exercice 2018 n'incluent pas l'acquisition de MetroCast dans le secteur des communications. La Société prévoit revoir ses projections financières une fois la transaction conclue. Veuillez vous reporter à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2018 » du rapport annuel de 2017 de la Société pour obtenir plus de détails.

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers de dollars, sauf les pourcentages, les données par action et le nombre d'actions) 31 août 2017 31 août 2016 Variation 31 août 2017 31 août 2016 Variation $ $ % $ $ % Opérations Produits 578 519 572 045 1,1 2 347 678 2 307 403 1,7 BAIIA ajusté(1) 251 404 258 328 (2,7 ) 1 035 545 1 018 762 1,6 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition 3 191 1 326 - 3 191 8 802 (63,7 ) Réclamations et litiges - 292 - - 10 791 - Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - - 450 000 - Profit à la cession d'une filiale - (167 ) - - (13 107 ) - Bénéfice (perte) de la période 71 094 80 662 (11,9 ) 313 367 (158 705 ) - Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société 22 312 29 792 (25,1 ) 108 985 (29 351 ) - Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 356 814 271 114 31,6 977 081 759 030 28,7 Acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs 146 185 111 002 31,7 431 307 470 357 (8,3 ) Flux de trésorerie disponibles(1) 51 841 88 028 (41,1 ) 390 274 298 072 30,9 Situation financière(2) Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - 212 283 68 344 - Placements à court terme - - - 54 000 - - Total de l'actif - - - 5 499 376 5 495 520 0,1 Endettement(3) - - - 2 633 159 2 974 119 (11,5 ) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société - - - 578 556 503 344 14,9 Données par action(4) Bénéfice (perte) par action De base 1,35 1,78 (24,2 ) 6,56 (1,75 ) - Dilué(e) 1,34 1,78 (24,7 ) 6,52 (1,75 ) - Dividendes 0,34 0,295 15,3 1,36 1,18 15,3 Nombre moyen pondéré d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote en circulation 16 527 385 16 726 378 (1,2 ) 16 618 229 16 728 185 (0,7 )

(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du rapport annuel 2017 de la Société. (2) Au 31 août 2016, le total de l'actif et les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société ont été retraités, comme il est présenté à la note 3 des états financiers consolidés du rapport annuel 2017 de la Société. (3) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à un regroupement d'entreprises, du capital de la dette à long terme et des obligations en vertu des instruments financiers dérivés. (4) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario; aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires, ainsi que son agence de nouvelles à la radio, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).