Cogeco inc. publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2017

- Les produits ont augmenté de 25,6 millions $, ou 4,5 %, pour atteindre 599,7 millions $; - Le BAIIA ajusté(1) a augmenté de 11,7 millions $, ou 4,6 %, pour atteindre 264,8 millions $; - Les flux de trésorerie disponibles(1) se sont chiffrés à 109,6 millions $, en hausse de 17,7 millions $, ou 19,3 %; - Atlantic Broadband, la filiale de Cogeco Communications aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de tous les systèmes de câblodistribution de MetroCast; - Un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action a été déclaré, soit une hausse de 15,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Cogeco inc. (TSX:CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2017, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »).

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2017 :

Les produits ont augmenté de 25,6 millions $, ou 4,5 %, pour s'établir à 599,7 millions $, stimulés par la croissance du secteur des communications;





Le BAIIA ajusté a augmenté de 11,7 millions $, ou 4,6 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016, pour s'établir à 264,8 millions $, en raison de l'amélioration au sein du secteur des communications;





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 82,1 millions $, dont une tranche de 30,0 millions $, ou 1,81 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre une perte de 381,9 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2016, dont une tranche de 117,7 millions $, ou 7,03 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. La progression du bénéfice découlait de la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles avant impôts sans effet sur la trésorerie de 450 millions $ et d'un montant de 10,5 millions $ relatif aux réclamations et litiges comptabilisés à l'exercice précédent, ces deux éléments s'étant produits dans le secteur des communications. La tranche restante de la variation s'explique essentiellement par l'augmentation du BAIIA ajusté et par la diminution de la dotation aux amortissements, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des impôts sur le résultat;





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 109,6 millions $, soit une hausse de 17,7 millions $, ou 19,3 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté, conjuguée au montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs dans le secteur des communications;

(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 57,4 millions $, ou 30,8 %, par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2016, pour se chiffrer à 243,6 millions $. La hausse pour la période tient essentiellement à l'augmentation du BAIIA ajusté, à la baisse des impôts sur le résultat payés et au montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découle principalement des variations du fonds de roulement;





Un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action a été versé au troisième trimestre aux porteurs d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote, ce qui constitue une augmentation de 15,3 % par rapport au dividende déterminé trimestriel de 0,295 $ par action versé au troisième trimestre de l'exercice 2016;





Au cours du troisième trimestre, Cogeco a racheté et annulé 69 354 actions subalternes à droite de vote, pour une contrepartie de 4,4 millions $, en vertu de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités lancé en août 2016. La Société a l'intention de renouveler son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités afin d'acquérir, à des fins d'annulation, jusqu'à 550 000 actions subalternes à droit de vote, du 2 août 2017 au 1er août 2018 . Ce renouvellement est sujet à l'approbation de la Bourse de Toronto;





La Société a publié ses projections financières préliminaires pour l'exercice 2018 et prévoit que les produits s'établiront entre 2 425 millions $ et 2 455 millions $, que le BAIIA ajusté s'établira entre 1 055 millions $ et 1 080 millions $ et que les flux de trésorerie disponibles se maintiendront dans la même fourchette que celle énoncée dans les projections financières révisées pour l'exercice 2017, en raison des investissements stratégiques effectués dans le secteur des communications. Ces projections financières préliminaires n'incluent pas les résultats financiers prévus découlant de l'annonce de l'acquisition de MetroCast;





Au cours de sa réunion du 13 juillet 2017, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,34 $ par action pour les actions à droits de vote multiples et les actions subalternes à droit de vote, payable le 10 août 2017; et





Le 10 juillet 2017, Cogeco Communications inc. a annoncé que sa filiale, Atlantic Broadband, a conclu un accord avec Harron Communications, L.P., dans le but d'acquérir la quasi-totalité des actifs de ses systèmes de câblodistribution exerçant ses activités sous le nom de MetroCast (« MetroCast »), qui dessert environ 120 000 clients d'Internet, 76 000 clients de vidéo et 37 000 clients de la téléphonie. La transaction évaluée à 1,4 milliard $ US inclut la valeur actualisée prévue des avantages fiscaux futurs de 310 millions $ US et est assujettie aux ajustements de clôture habituels. Cette acquisition devrait être financée au moyen d'un financement par titres d'emprunt sans recours d'Atlantic Broadband et d'une participation en action de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») dans la société de portefeuille détenant Atlantic Broadband. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, aux approbations réglementaires, de même qu'à d'autres conditions habituelles. La Société prévoit conclure la transaction en janvier 2018. Suite à l'annonce de cette acquisition, l'ensemble des notations de Cogeco Communications et d'Atlantic Broadband ont été confirmées.

Pour la période de neuf mois close le 31 mai 2017 :

Les produits ont augmenté de 33,8 millions $, ou 1,9 %, pour atteindre 1,77 milliard $, stimulés par la croissance du secteur des communications, facteur contrebalancé en partie par la diminution des produits provenant du secteur des médias qui est attribuable à la vente de Métromédia CMR Plus inc. (« Métromédia ») le 5 janvier 2016;





Le BAIIA ajusté a augmenté de 23,7 millions $, ou 3,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016, pour s'établir à 784,1 millions $, en raison de l'amélioration au sein du secteur des communications;





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 242,3 millions $, dont une tranche de 86,7 millions $, ou 5,21 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société, contre une perte de 239,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2016, dont une tranche de 59,1 millions $, ou 3,54 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. La progression du bénéfice découlait de la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles avant impôts sans effet sur la trésorerie de 450 millions $ et d'un montant de 10,5 millions $ relatif aux réclamations et litiges comptabilisés à l'exercice précédent, ces deux éléments s'étant produits dans le secteur des communications. La tranche restante de la variation s'explique par l'augmentation du BAIIA ajusté et par la diminution de la dotation aux amortissements, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des impôts sur le résultat et par le profit réalisé à la cession de Métromédia au cours de l'exercice précédent;





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 338,4 millions $, soit une hausse de 128,4 millions $, ou 61,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs dans le secteur des communications qui s'explique par le calendrier de certaines initiatives, conjuguée au fait que l'optimisation des dépenses d'investissement est davantage mise au premier plan. La hausse du BAIIA ajusté, le montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent et la diminution des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition ont également contribué à l'augmentation des flux de trésorerie disponibles; et





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 132,4 millions $, ou 27,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016, pour s'établir à 620,3 millions $. La hausse pour la période tient essentiellement à l'augmentation du BAIIA ajusté conjuguée au montant relatif aux réclamations et litiges comptabilisé à l'exercice précédent et à la baisse des impôts sur le résultat payés et des charges financières payées, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, qui découle principalement des variations du fonds de roulement.

« Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de nos résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, a déclaré M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. Notre filiale des Services à large bande canadiens, Cogeco Connexion, a enregistré une croissance marquée sur le plan des produits et du BAIIA.

« Atlantic Broadband continue de générer des résultats positifs qui cadrent avec nos attentes, a ajouté M. Audet. Notre filiale américaine concentre ses efforts sur les investissements en Floride, une région qui offre un bon potentiel de croissance. À ce sujet, nous étions très heureux d'annoncer le 10 juillet l'acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast, ce qui permettra à Atlantic Broadband d'accroître sa présence dans le marché américain de la câblodistribution, un marché en pleine croissance et lucratif. De plus, nous sommes ravis de nous associer à la CDPQ pour cette transaction, un partenaire à long terme ayant une vision similaire à la nôtre, a déclaré M. Audet.

« Pour ce qui est de notre filiale des Services de TIC aux entreprises, Cogeco Peer 1, l'équipe de direction continue d'établir et de consolider ses relations avec la clientèle, en se concentrant sur les moyennes et grandes entreprises, afin de positionner l'entreprise en tant que conseillère de confiance qui offre des solutions plus pertinentes sur le marché et des possibilités de vente croisée de ses services, a précisé M. Audet.

« En ce qui a trait à notre filiale de radiodiffusion, Cogeco Média, les plus récentes cotes d'écoute du sondage Numeris confirment que nous conservons notre position de chef de file sur le marché radiophonique au Québec, grâce à nos fortes cotes d'écoute soutenues par notre solide performance financière, a conclu M. Louis Audet. Nos résultats dans ce secteur sont excellents, et je suis fier du travail remarquable de notre équipe. »

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale, Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario; aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires, ainsi que son agence de nouvelles à la radio, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

Conférence téléphonique pour les analystes financiers : Le vendredi 14 juillet 2017 à 11 h (heure avancée de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement. Prière d'appeler cinq minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes : Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1-877-291-4570 Numéro d'accès international : +1 647-788-4919 REMARQUE IMPORTANTE : Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc. Aucun code de confirmation n'est nécessaire. Par Internet à l'adresse corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les Neuf mois clos les 31 mai

2017 31 mai

2016

Variation 31 mai

2017 31 mai

2016

Variation (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % $ $ % Opérations Produits 599 654 574 005 4,5 1 769 159 1 735 358 1,9 BAIIA ajusté(1) 264 831 253 151 4,6 784 141 760 434 3,1 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition - 1 126 - - 7 476 - Réclamations et litiges - 10 499 - - 10 499 - Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - 450 000 - - 450 000 - Profit à la cession d'une filiale - - - - (12 940 ) - Bénéfice (perte) de la période 82 082 (381 886 ) - 242 273 (239 367 ) - Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société 30 043 (117 670 ) - 86 673 (59 143 ) - Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 243 584 186 209 30,8 620 267 487 916 27,1 Acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs 100 742 94 905 6,2 285 122 359 355 (20,7 ) Flux de trésorerie disponibles(1) 109 639 91 934 19,3 338 433 210 044 61,1 Situation financière(2) Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - 146 661 68 344 - Immobilisations corporelles - - - 1 967 042 2 004 247 (1,9 ) Total de l'actif - - - 5 551 804 5 495 520 1,0 Endettement(3) - - - 2 834 890 2 974 119 (4,7 ) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société - - - 569 840 503 344 13,2 Données par action(4) Bénéfice (perte) par action De base 1,81 (7,03 ) - 5,21 (3,54 ) - Dilué(e) 1,80 (7,03 ) - 5,17 (3,54 ) - Dividendes 0,34 0,295 15,3 1,02 0,885 15,3