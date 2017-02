Cogeco Peer 1 nomme Cynthia Jordan-Ford à titre de vice-présidente et directrice générale, E.-U. et Amérique latine

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 2 fév. 2017) -

Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et services de TI aux entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de Cynthia Jordan-Ford à titre de vice-présidente et directrice générale, É.-U. et Amérique latine. Travaillant depuis nos bureaux d'Atlanta en Géorgie, Cynthia sera responsable de la direction tactique et stratégique de l'organisation pour les États-Unis et l'Amérique latine, assurant donc la supervision des opérations et la croissance des revenus pour ces régions.

Ayant occupé des postes chez Xerox, Sprint, AT&T, Savvis (CenturyLink) et Virtustream, Cynthia apporte à ce rôle plus de 25 ans d'expérience et de leadership dans les services et la vente dans le secteur des TI. Cette expérience ainsi que sa grande volonté de favoriser l'innovation et une meilleure collaboration au sein de l'organisation promettent d'insuffler dynamisme et détermination à ce poste.

« Nous avons nommé Cynthia dans ce rôle pour qu'elle nous inspire à atteindre des niveaux d'innovation et de performance sans précédent et pour qu'elle renforce la collaboration régionale. La très grande connaissance que possède Cynthia du secteur des TIC et sa longue liste de réalisations en font une candidate exceptionnelle pour ce poste et sa présence est un gage que Cogeco Peer 1 offrira des expériences significatives à ses clients de la région et d'ailleurs », a indiqué Philippe Jetté, président de Cogeco Peer 1.

« Cogeco Peer 1 est unique et ce sont sa diversité et sa position dans le marché qui m'intéressent particulièrement. J'ai bien hâte de travailler avec l'équipe pour accroître la rentabilité et renforcer davantage une culture qui soutient l'innovation et la coopération dans le but ultime d'offrir des expériences exceptionnelles à nos clients », a mentionné Cynthia Jordan-Ford, vice-présidente et directrice générale, É.-U. et Amérique latine, Cogeco Peer 1.

Cynthia détient un baccalauréat en administration des affaires du National Louis University de Chicago.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1, une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA), est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises, tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, les services d'informatique en nuage et les services gérés qui permettent aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber Network® et plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe, elle est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises à qui elle offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données critiques à travers le monde, et ce, en sachant qu'elles sont appuyées par un soutien à la clientèle exceptionnel.

