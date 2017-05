Cogeco Peer 1 nomme Jaime Leverton à titre de vice-présidente et directrice générale, Canada et APAC

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 15 mai 2017) -

Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et services informatiques aux entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de Jaime Leverton au poste de vice-présidente et directrice générale, Canada et Asie-Pacifique (APAC). Mme Leverton sera responsable de créer et mener les programmes de revenus au Canada et dans la région APAC.

Au cours des quelque quinze dernières années, Jaime a occupé divers postes de direction au sein d'organisations comme la Banque Nationale, BlackBerry, Bell Canada et IBM Canada auprès desquelles elle a acquis une vaste connaissance des solutions technologiques. Dans son nouveau rôle chez Cogeco Peer 1, Mme Leverton supervisera les ventes, la gestion de la clientèle et la mise en marché de l'ensemble des solutions TIC pour les moyennes et grandes entreprises du Canada et de la région APAC.

« Jaime est un leader dynamique; elle a déjà démontré sa capacité à transformer des organisations grâce à une pensée créative et une exécution stratégique. Sa vaste expérience des affaires insufflera une nouvelle énergie à l'objectif de croissance de Cogeco Peer 1 qui vise à étendre considérablement nos activités actuelles et mettre en œuvre de nouvelles stratégies de ventes indirectes par le biais d'un réseau de partenaires », a mentionné Philippe Jetté, président de Cogeco Peer 1.

« La position unique qu'occupe Cogeco Peer 1 sur le marché ouvre la voie à de grandes possibilités. Je suis impatiente de contribuer à étendre la présence de l'entreprise sur le marché dans de nouveaux secteurs, tout en continuant d'offrir le service exceptionnel qui fait la renommée de la marque », a indiqué Jaime Leverton, vice-présidente et directrice générale, Canada et APAC, Cogeco Peer 1.

La région canadienne de Cogeco Peer 1 possède une riche histoire et de forts liens à d'autres unités d'affaires de Cogeco Communications inc. et propose un solide portefeuille de produits et services TIC. Jaime assurera dorénavant un leadership direct à l'organisation canadienne des ventes, tout en assurant une coordination étroite avec les équipes fonctionnelles de toutes les régions afin de développer les activités de l'entreprise au Canada.

Jaime détient une maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation en marketing informatique de l'Université Dalhousie et un baccalauréat en arts, psychologie et science politique de l'Université d'Ottawa.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

