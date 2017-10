Cogeco Peer 1 nomme Paul Dyck à titre de vice-président, Ressources humaines

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 19 oct. 2017) -

Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et services informatiques aux entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de Paul Dyck au poste de vice-président, Ressources humaines. Dans ce rôle, Paul dirigera et supervisera les stratégies, les programmes et les politiques en matière de ressources humaines de Cogeco Peer 1.

Possédant plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines dans diverses industries, dont une décennie à titre de haut dirigeant, Paul sera maintenant chargé de mettre en place des initiatives efficaces dans les domaines du développement du leadership et du perfectionnement des dirigeants, de l'engagement, de la planification de la relève, de la formation, de la rémunération et du recrutement.

« Paul est à la fois un solide agent de changement et un champion de la réflexion collaborative en ressources humaines qui sera en mesure d'élaborer une stratégie « axée sur les gens » qui tient compte de nos besoins régionaux ainsi que de ceux de notre société mère », a indiqué Philippe Jetté, président de Cogeco Peer 1. « Il dirigera la conception, l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives en RH de pointe comprenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettront de mesurer de façon globale la réussite et de récompenser le rendement supérieur à tous les niveaux. »

« Je suis très heureux de me joindre à une entreprise en forte croissance qui a su mettre en place des normes de service à la clientèle exceptionnellement élevées et je suis prêt à aider Cogeco Peer 1 à atteindre ses objectifs de croissance en élaborant et mettant en œuvre des programmes en RH ciblés qui permettront de bâtir une organisation de calibre mondial encore plus forte », a dit Paul Dyck, vice-président, Ressources humaines, Cogeco Peer 1.

Paul a occupé divers rôles de dirigeant auprès de COM DEV International, Toromont Energy, Armstrong Group, Spectrum Signal Processing, Bell Canada, Bombardier et Boeing. Comprenant bien tous les aspects des ressources humaines, dont la gestion des talents, la conception de régimes de rémunération, la gestion du changement et la transformation organisationnelle, il est l'agent de changement idéal pour reconnaître les compétences professionelles, les connaissances et les défis en matière de talents au sein de Cogeco Peer 1.

Paul détient une maîtrise en relations industrielles (Ressources humaines) de l'Université Queen's et un baccalauréat en arts, science politique et philosophie de l'Université Brock.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

