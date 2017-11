Cogeco Peer 1 offre un aperçu en 3D de l'Internet par l'entremise de son application Map of the Internet

De nouvelles données et des fonctionnalités améliorées font de l'application libre un outil pratique pour les développeurs et les étudiants

Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et de services informatiques pour les entreprises, a lancé aujourd'hui une version mise à jour et rajeunie de sa populaire application Map of the Internet, laquelle permet aux utilisateurs de visualiser en 3D les réseaux mondiaux et la façon dont ils sont connectés.

L'application libre Map of the Internet pour iOS et Android a été conçue afin d'offrir un outil éducatif à ceux qui veulent savoir ce à quoi ressemble l'Internet et la façon dont il a évolué. L'outil rend concrète l'interconnexion entre tous les réseaux du monde qui est à l'origine de l'Internet. Les utilisateurs peuvent découvrir où Google et Facebook sont situés sur l'Internet, et ils peuvent visualiser la présence des fournisseurs de service internet, dont Cogeco Peer 1, des points d'échange Internet, des universités et d'autres organisations qui génèrent une circulation en ligne.

« Notre nouvelle version améliorée de l'application Map of the Internet permettra à tout le monde de mieux comprendre la structure et le fonctionnement de l'Internet et d'en apprendre davantage sur le sujet », affirme Craig Tavares, directeur, Innovation des produits et technologie, Cogeco Peer 1. « Les utilisateurs peuvent voyager dans le temps et passer d'un événement important de l'histoire de l'Internet à un autre. Nous encourageons les développeurs et étudiants à poursuivre leur utilisation de la plateforme libre ainsi que des données afin d'explorer chaque nœud qui permet la connexion entre les sites Web de partout au monde ».

La version rajeunie de l'application Map of the Internet a été mise à jour et comprend maintenant toutes les données disponibles, jusqu'en 2017. Les données comprises dans l'outil ont été recueillies par CAIDA, une organisation se consacrant à la surveillance et à l'analyse de l'Internet.

Les améliorations apportées à l'interface et aux commandes de la caméra permettent une expérience plus agréable et immersive; de plus, des fonctions comme le traçage de chemins ont été réintégrées afin d'offrir aux utilisateurs les meilleurs outils possible pour explorer l'Internet. Des lignes courbes ont également été ajoutées à la vue d'ensemble, ainsi les utilisateurs peuvent faire pivoter le globe ou zoomer pour trouver les emplacements géographiques des réseaux.

Grâce à l'application Map of the Internet, les utilisateurs peuvent explorer la structure de l'Internet de façon exhaustive :

Zoomez vers l'avant ou l'arrière pour agrandir la carte en 3D, ou faites-la pivoter

Appuyez sur les nœuds pour en apprendre davantage à leur sujet

Consultez les données et événements historiques qui ont marqué l'Internet

Tracez un chemin de votre réseau à un nœud

Faites des recherches pour en apprendre davantage sur les entreprises ou domaines qui vous intéressent

Changez le point de vue pour consulter des cartes géographiques ou hiérarchiques

Apprenez-en davantage sur l'application et sur la façon dont Internet est connecté :

https://www.cogecopeer1.com/fr/services/connectivite/

