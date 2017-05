MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 mai 2017) - Prevtec Microbia Inc. (« Prevtec ») est heureuse d'offrir un compte rendu du lancement commercial de son vaccin bivalent Coliprotec® F4/F18 dans l'Union européenne. Coliprotec® F4/F18 est un produit phare contre la diarrhée post-sevrage chez les porcs.

Elanco, partenaire de distribution de Prevtec et division de santé animale d'Eli Lilly, a procédé au lancement de Coliprotec® F4/F18 le 4 mai dernier, dans le cadre du 9e Symposium européen de la gestion de la santé porcine (ESPHM) tenu à Prague. Plusieurs rencontres techniques ont ensuite eu lieu, en Europe, avec des vétérinaires et des spécialistes de la production porcine.

Ciara O'Neill, consultante technique pour Elanco Irlande et Royaume-Uni a déclaré ce qui suit : « Les vétérinaires et les producteurs peuvent avoir confiance en ce nouvel ajout à leur trousse contre la diarrhée post-sevrage qui limitera l'impact de la bactérie E. coli entérotoxinogène à une étape importante de la vie des porcs. Ce vaccin a le potentiel de modifier les pratiques actuelles à la ferme et pourrait réduire l'utilisation d'antibiotiques en post-sevrage. »

Michel Fortin, président et chef de la direction de Prevtec, a quant à lui indiqué : « Nous sommes très emballés par l'efficacité de notre vaccin bivalent dans la prévention de la diarrhée post-sevrage chez les porcs ainsi que par la tendance en faveur des produits biologiques exerçant un effet positif sur la santé animale et la consommation humaine. Prevtec a géré la fabrication et la livraison d'un million de doses destinées à l'Union européenne, et elle appuiera son partenaire Elanco dans l'acceptation commerciale de ce nouveau produit contre l'infection à E. coli chez les porcs. »

Le marché visé en Union européenne représente un potentiel de 250 millions de porcs annuellement.

Prevtec Microbia a développé un portefeuille de technologies, dont trois vaccins commercialisés, dans le but de devenir la référence en produits biologiques pouvant réduire l'administration d'antibiotiques aux animaux destinés à la consommation.

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une entreprise canadienne de biotechnologie concevant des produits biologiques pour la prévention des maladies chez les animaux destinés à la consommation. Notre mission consiste à améliorer les façons de nourrir la planète en élaborant des technologies pour une meilleure santé animale et une production animale plus performante.

Depuis 2007, Prevtec Microbia vend son premier produit commercial, Coliprotec® F4, à l'échelle du Canada, un vaccin pour porcs contre la bactérie E. coli. En mars 2015, la Commission européenne a émis l'autorisation de mise en marché de Coliprotec® F4 à l'échelle de l'Union européenne. En janvier 2017, la Commission européenne a émis l'autorisation de mise en marché de Coliprotec® F4/F18 à l'échelle de l'Union européenne pour le second produit commercial. Pour de plus amples renseignements, consultez www.prevtecmicrobia.com.