Collectes de sang : donneurs recherchés pour compenser les pertes dues au mauvais temps

Nous avons un besoin urgent de donneurs de sang pour reconstituer les réserves de sang

OTTAWA, ON--(Marketwired - 16 février 2017) - Le pays est marqué par un temps hivernal ponctué de tempêtes de neige et de verglas. Conséquence? Ce mauvais temps nous a privé de près de 2 000 dons de sang potentiels uniquement pour les derniers jours.

Compte tenu des conditions météo, dix-huit collectes de sang ont été annulées et des dizaines d'autres ont reçu moins de donneurs que d'habitude. D'autres annulations sont à prévoir dans les jours à venir en raison des importantes tempêtes qui continuent de s'abattre sur la région de l'Atlantique.

La Société canadienne du sang demande à tous ceux qui peuvent se rendre à une collecte en toute sécurité de prendre rendez-vous le plus tôt possible afin d'aider à reconstituer les réserves de sang.

" Jusqu'ici, nous avons pu répondre aux besoins des hôpitaux en puisant dans les réserves nationales, mais comme plusieurs régions n'ont pas pu tenir les collectes prévues, nous devons récupérer ces dons, explique Mark Donnison, vice-président aux relations avec les donneurs. Nous demandons aux donneurs d'aller donner du sang au centre de collecte de leur région pour nous aider à continuer de répondre aux besoins des patients. "

Après chaque tempête, les Canadiens aident volontiers leurs voisins à déneiger leur cour ou partagent un repas avec ceux qui n'ont plus d'électricité. Le don de sang représente également une manière de venir en aide à sa communauté : les patients dépendent de notre soutien.

Pour prendre rendez-vous, trouver un point de collecte, savoir si vous pouvez donner du sang ou obtenir d'autres informations, utilisez notre application mobile DonDeSang ou allez sur sang.ca.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est l'organisation nationale qui gère l'approvisionnement en sang, en produits sanguins et en cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle assure également la gestion des dons et des greffes d'organes pour l'ensemble du pays dans le cadre d'un modèle de prestation de service interprovincial. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif.

