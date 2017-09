Commentaire de CAE USA sur le contrat de services de soutien aux instructeurs pour le programme Initial Entry Rotary-Wing de l'armée américaine

TAMPA, FLORIDE--(Marketwired - 14 sept. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE USA a été informée qu'à la suite de contestations quant à l'octroi initial à CAE USA, le contrat de service de soutien aux instructeurs pour le programme Initial Entry Rotary-Wing a été accordé à l'entreprise qui avait précédemment le contrat.

CAE USA est déçue de cette décision de l'armée américaine, et, à la suite d'un débreffage, elle déterminera les prochaines étapes, qui pourraient inclure d'autres contestations.

Initialement, CAE USA s'était vue attribuer ce contrat à la fin de 2016, et une annonce avait été faite le 12 janvier 2017. Comme le contrat octroyé avait immédiatement fait l'objet de contestations, CAE USA n'avait pas encore commencé à exécuter ce contrat.

Par conséquent, ce récent développement ne modifie pas les perspectives de CAE pour l'année, ou ses attentes quant à la croissance des activités de son secteur Défense et sécurité.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com