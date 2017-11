Commerce en ligne au Québec : Le populaire Black Friday sera-t-il remplacé par le Black November?

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Les consommateurs n'attendent plus l'arrivée d'une journée promotionnelle comme le Black Friday pour effectuer leurs achats en ligne. C'est ce que démontre une enquête effectuée auprès de 2000 membres québécois d'Amikash, une plateforme québécoise spécialisée dans la remise en argent sur achat, communément appelée le cashback.

Les résultats obtenus prouvent que seulement 36 % des répondants profitent d'une journée promotionnelle en particulier pour effectuer leurs achats en ligne, préférant de loin les offres quotidiennes et la livraison gratuite. « Nous percevons qu'aussitôt l'Halloween passée, les commerçants commencent leur campagne de promotions en ligne. Puisque les détaillants ajustent leurs prix en fonction de l'offre et de la demande, ils vont souvent offrir des promotions moins avantageuses lors d'une journée promotionnelle spécifique que celles proposées dans le reste du mois », explique M. Alexandre Faucher, président du Groupe Amik, l'entreprise familiale québécoise derrière la plateforme Amikash.

LE COMPORTEMENT D'ACHAT EN LIGNE

Ainsi, au-delà des promotions mises de l'avant lors du 11.11, du Vendredi Fou, du Week-end Fou, du Cyber lundi ou du Boxing Day, les commerçants proposent désormais des promotions tout le mois de novembre. Le populaire Black Friday est-il désormais remplacé par le Black November avec l'arrivée du commerce en ligne?

« Sur la plateforme Amikash, seulement 25 % des sommes dépensées en novembre et décembre 2016 l'ont été durant une journée promotionnelle spécifique », précise Mme Geneviève Faucher, cofondatrice et vice-présidente du développement des affaires du Groupe Amik.

LIVRAISON GRATUITE ET RAPIDE

Toujours selon les 2000 répondants d'Amikash, les principaux incitatifs qui vont favoriser un achat pour un marchand en ligne plutôt qu'un autre sont les suivants : 40 % pour la livraison gratuite, 30 % pour des offres promotionnelles avantageuses, 28 % pour des remises en argent augmentées, communément appelées cashback et que 2 % pour un marchand local.

« Nous remarquons également que le principe du cashback devient un incitatif supplémentaire et vient adoucir cette impatience des consommateurs lorsqu'il n'y a pas d'offre alléchante dans l'immédiat », souligne Mme Faucher.

L'APPAREIL MOBILE EN HAUSSE

Bien que l'ordinateur soit encore un moyen fort utilisé, le sondage démontre que 47 % ont fait leur achat avec leur appareil mobile, 31 % avec leur ordinateur et 22 % avec leur tablette. Les principales catégories d'achats des 2000 sondés se classent comme suit : 40 % pour des vêtements, 20 % pour des produits électroniques ainsi que 20 % pour des soins, des produits de beauté et de bien-être. Les bijoux et accessoires ainsi que les produits pour la maison et le jardin récoltent 10 % des achats.

