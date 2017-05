Communauto poursuit le développement de son offre et « arrive en Ville (Marie) » avec ses véhicules Auto-mobile électriques

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 12 mai 2017) - Communauto, pionnier de l'autopartage en Amérique du Nord, ira de l'avant avec le projet pilote de la Ville de Montréal après avoir reçu confirmation que ses usagers auraient accès à un nombre suffisant d'espaces pour libérer leur véhicule Auto-mobile électrique dans Ville-Marie. Au total, environ 115 emplacements en voirie, répartis dans une cinquantaine de points de chute, seront rendus disponibles aux utilisateurs du service au volant d'un véhicule électrique.

Le parc automobile de Communauto compte déjà 120 véhicules électriques, dont 85 labélisés Auto-mobile (libre-service sans réservation). Ceci en fait le deuxième plus grand parc de véhicules électriques en libre-service en Amérique.

" Communauto a décidé depuis toujours de prendre le risque d'innover et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire en électrifiant une partie de notre parc de véhicules et en combinant nos offres, avec et sans réservation, pour le plus grand bonheur de nos usagers qui profitent ainsi du meilleur des deux mondes " d'affirmer Benoit Robert, Président directeur général de Communauto. Pour cette raison, l'offre globale de Communauto sera aussi augmentée.

Au total, au cours des prochaines semaines, environ 300 nouvelles voitures seront mises en service au Canada (régions de Montréal, Québec, Ottawa, Halifax) et en France. 220 de ces véhicules (des modèles à motorisation hybride) sont destinés au marché québécois. L'offre passera donc, dans la province, de 1750 à près de 2000 véhicules.

De ce nombre, 75 véhicules sont destinés au volet libre-service sans réservation Auto-mobile de Communauto qui totalisera ainsi 630 véhicules. Cet ajout permettra de maintenir l'abondance de l'offre malgré l'agrandissement du territoire de desserte, avec l'ajout dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension du secteur Saint-Michel (Cité des arts du Cirque). Les arrondissements Ahuntsic et Saint-Laurent font également partie des secteurs d'agrandissement souhaités par Communauto.

Les 145 autres véhicules qui seront mis en service au Québec serviront à bonifier l'offre avec réservation qui se déploie maintenant dans un réseau dense de près de 500 stations localisées au cœur des quartiers desservis. Communauto continue ainsi de miser sur le développement de son offre traditionnelle avec l'ouverture de près d'une vingtaine de nouvelles stations dans les villes de Montréal, Québec, Longueuil, Laval, Gatineau et Sherbrooke.

À Montréal, des stations seront ajoutées dans les secteurs Côte-St-Luc, Cartierville, Notre-Dame-de-Grâce, Île-des-Sœurs, Hochelaga et Montréal-Nord.

Sur la Rive-Sud, Communauto ouvrira prochainement des stations à Brossard (Mail Champlain) et à Longueuil (OMHL) ; à Laval, deux stations s'ajouteront au réseau, dont une dans le cadre du projet de développement immobilier Urbania.

À Québec, de nouvelles stations verront le jour dans les quartiers St-Sauveur (Domaine Scott), Vieux-Limoilou, St-Roch, Montcalm et Vanier.

À Gatineau, dans le secteur Ile de Hull et, à Sherbrooke, dans les secteurs Fleurimont et de la Jacques-Cartier.

Faits saillants du plan de développement 2017 de Communauto

Développement de l'offre sans réservation Auto-mobile :

Le nombre total de VLS passe à 630 dont 85 (14%) sont 100% électriques

Ouverture de 50 points de chute exclusifs aux véhicules Auto-mobile électriques dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal

Développement de l'offre avec réservation :

Communauto continue de miser sur le développement de son offre traditionnelle avec réservation avec l'ouverture de près d'une vingtaine de stations pour se rapprocher de ses abonnés à Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Brossard et Longueuil

Au total :

300 véhicules sont ajoutés dont 275 au Canada et 220 au Québec

Pour l'ensemble de son offre, au Québec, le parc de Communauto passe de 1750 à près de 2000 véhicules dont 120 sont 100% électriques et 1300 à motorisation hybride. 72% du parc sera donc maintenant hybride ou 100% électrique.

À propos de Communauto

Avec ses 22 années d'existence, Communauto est un pionnier de l'autopartage en Amérique du Nord. L'entreprise à vocation sociale, environnementale et urbanistique, offre deux services d'autopartage (en boucle et en trace directe) et la mise en commun de 2 000 véhicules. Elle possède le plus grand parc de véhicules électriques en libre-service au Canada. Le réseau de Communauto est présent au Québec (Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke) en Nouvelle-Écosse (Halifax), en Ontario (Ottawa, Kingston) et en France (Paris).