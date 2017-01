Condamnations en vertu de la Loi sur les pêches, Gaspésie

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de pêcheurs ayant écopé d'amendes en décembre 2016 pour diverses infractions à la Loi sur les pêches.

La somme totale des amendes imposées aux contrevenants s'élève à 6 350 $. Les contrevenants sont :

Contrevenant Infraction Espèce Amende Date de condamnation Martial Leblanc

(Saint-Omer) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Non-respect du règlement qui interdit de pêcher des myes plus d'une demi-heure après le coucher du soleil. Mollusque et mye 600 $ 2016-12-09 Bruno Savoie

(Nouvelle) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Non-respect du règlement qui interdit de pêcher des myes plus d'une demi-heure après le coucher du soleil. Mollusque et mye 600 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-09 Nelson Arsenault

(Lac-Mégantic) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 300 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-07 Stéphane Grenier

(Hope Town) Garde illégale de homards en viviers sans détenir un permis. Homard 750 $ + confiscation des articles saisis + confiscation des homards saisis d'une valeur de 750,01 $ 2016-12-07 Nicolas Morin

(New Richmond) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 300 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-07 Isabelle Paulin

(Saint-Elzéar) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Possession de myes de taille inférieure à la limite permise de 51 mm. Mollusque 600 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-07 Stevens Roussy

(Gascons) Possession de maquereaux de taille inférieure à la limite permise de 26,3 cm. Maquereau 1 500 $ + confiscation des maquereaux saisis. 2016-12-07 Jean-Charles Arsenault

(Bonaventure) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 300 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-06 Jean-Marc Gallagher

(Saint-Siméon) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 300 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-06 Gilbert Poirier

(Saint-Elzéar) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 300 $ + confiscation des articles saisis. 2016-12-06 Ghislain Roberge

(Bonaventure) Cueillette de mollusques dans une zone fermée. Mollusque 800 $ + confiscation des articles saisis+ interdiction de pêcher et/ou de se trouver sur une batture pour une période de deux ans. 2016-12-06

Pêches et Océans Canada encourage le public à signaler tout acte de braconnage par le biais de son formulaire en ligne ou en composant le 1-800-463-9057. Tous les signalements sont confidentiels.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques canadiennes et l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et de la réglementation connexe, en ayant recours à des patrouilles terrestres, aériennes et marines, et en assurant la promotion par des activités de sensibilisation et d'éducation.

