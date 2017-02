Condamnations en vertu de La loi sur les pêches, Gaspésie-Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de pêcheurs ayant écopé d'amendes au cours des derniers mois pour diverses infractions à la Loi sur les pêches.

La somme totale des amendes imposées aux contrevenants s'élève à 19 435 $. Les contrevenants sont :

Contrevenant Infraction Espèce Amende Date de condamnation Stevens Annett (Châteauguay) Pêche au homard sans permis. Pêche au homard en période de fermeture. Homard 1 500 $ 2017-01-30 Christof Opalka (Mallorytown, On) Pêche au homard sans permis. Pêche au homard en période de fermeture. Homard 1 500 $ 2017-01-30 Jean-Claude Côté (Rimouski) Cueillette de myes dans une zone fermée. Mye 300 $ 2016-12-22 Charles Desrosiers (Mont-Louis) Lors d'une pêche récréative au poisson de fond, a pris et gardé du flétan alors que cette pêche était interdite. Flétan 315 $ 2016-12-19 Guy Minville (Mont-Louis) Avoir abattu 2 phoques communs lors d'une chasse à usage personnelle. Phoque commun 300 $ 2016-12-15 Jean-François Synnett (Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine) Lors d'une pêche récréative au poisson de fond, a pris et gardé de la morue alors que cette pêche était interdite. Morue 510 $ 2016-11-16 Reynald Synnett (Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine) Lors d'une pêche récréative au poisson de fond, a pris et gardé de la morue alors que cette pêche était interdite. Morue 510 $ 2016-11-16 Kevin Vallée (Sainte-Anne-des-Monts) Possession illégale de poissons lors d'une pêche récréative au poisson de fond. s. o. 300 $ 2016-11-15 Yvon Aubut (Gaspé) Pêche au homard sans permis. Pêche au homard en période de fermeture. Homard 1 500 $ 2016-11-09 Pierre-Luc Caron (Cloridorme) Débarquement de morues sans la supervision d'un observateur à quai. Morue 5 000 $ 2016-11-09 Wilfrid Dubé (Gaspé) Pêche au homard sans permis. Pêche au homard en période de fermeture. Homard 1 500 $ 2016-11-09 Judes-René Fournier (Gaspé) Pêche au homard sans permis. Pêche au homard en période de fermeture. Homard 1 500 $ 2016-11-09 Billy Chicoine (Rivière-au-Renard) Débarquement de crabes sans la supervision d'un observateur à quai. Crabe 500 $ 2016-11-07 David Dunn (Rivière-au-Renard) Débarquement de crabes sans la supervision d'un observateur à quai. Crabe 500 $ 2016-11-07 Stéphane Dunn (Rivière-au-Renard) Débarquement de crabes sans la supervision d'un observateur à quai. Crabe 1 000 $ 2016-11-07 Michel Fougère (Métis-sur-Mer) Possession de crabes des neiges de taille inférieure à la limite permise. Crabe des neiges 300 $ 2016-11-07 Charles-Noël Marceau (Les Méchins) Cueillette de myes dans une zone fermée. Mye 300 $ 2016-10-28 Jean-Louis Labrie (Sainte-Anne-des-Monts) Possession de crabes des neiges de taille inférieure à la limite permise. Crabe des neiges 1 500 $ 2016-10-24 Guy Émond (Rimouski) Cueillette de myes dans une zone fermée. Mye 300 $ 2016-10-05 Gilles Bérubé (Rimouski) Possession de myes de taille inférieure à la limite permise. Mye 300 $ 2016-10-05

Pêches et Océans Canada encourage le public à signaler tout acte de braconnage par le biais de son formulaire en ligne ou en composant le 1-800-463-9057. Tous les signalements sont confidentiels.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques canadiennes et l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et de la réglementation connexe, en ayant recours à des patrouilles terrestres, aériennes et marines, et en assurant la promotion par des activités de sensibilisation et d'éducation.

