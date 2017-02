Condamnations en vertu de la Loi sur les pêches, les Iles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de contrevenants ayant écopé d'amendes en janvier 2017 pour diverses infractions à la Loi sur les pêches.

La somme totale des amendes imposées aux contrevenants des Îles-de-la-Madeleine est de 22 050 $. Les contrevenants sont :

Contrevenant Infraction Espèce Amende Date de condamnation Kaven Aucoin Ne pas avoir complété son registre d'étiquettes annexé à ses conditions de permis pour la pêche au homard. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Stéphane Aucoin Possession de 52 mactres de l'Atlantique de taille inférieure à la limite légale de 90 mm. Mactre de l'Atlantique 400 $ 2017-01-25 Mario Bénard Ne pas avoir complété son journal de bord pour la pêche au homard. Homard 250 $ 2017-01-25 David Burke Possession d'un homard femelle œuvée. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Jeffry Burke Ne pas avoir complété adéquatement son journal de bord pour la pêche au flétan. Flétan 250 $ 2017-01-25 Ricky Burke Possession de 8 petits homards de taille inférieure à la limite légale de 83 mm. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Ricky Burke Possession d'un homard femelle œuvée. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Alan Clarke Possession de 3 petits homards de taille inférieure à la limite légale de 83 mm. Homard 800 $ 2017-01-25 Jason Clarke Pêche au homard avec 2 casiers sans étiquettes. Homard 1 500 $ 2017-01-25 Jason Clarke Ne pas avoir complété son registre d'étiquettes annexé à ses conditions de permis pour la pêche au homard. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Jason Clarke Pêche au homard avec 5 casiers non munis d'un mécanisme d'échappement. Homard 1 500 $ 2017-01-25 Albert Cyr Pêche aux mollusques dans un secteur contaminé. Mollusques 400 $ 2017-01-25 Denis A. Cyr Ne pas avoir eu à bord de son bateau son permis et ses conditions de permis lors d'une expédition de pêche au poisson de fond. Poisson de fond 500 $ 2017-01-25 Denis A. Cyr Possession de 68 petites plies rouges de taille inférieure à la limite permise de 25 cm. Plie rouge 1 000 $ 2017-01-25 Luc Deveau Possession de 32 petits crabes communs de taille inférieure à la limite légale de 102 mm. Crabe commun 1 000 $ 2017-01-25 Luc Deveau Possession de 17 crabes communs femelles. Crabe commun 1 000 $ 2017-01-25 Marcel Dickson Ne pas avoir complété son registre d'étiquettes annexé à ses conditions de permis pour la pêche au homard. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Bertand Duclos Pêche au homard sans permis et sans conditions valides. Homard 750 $ + confiscation de 2 484,30 $ provenant de la vente des homards. 2017-01-25 Alphé Leblanc Possession de 17 petites plies rouges de taille inférieure à la limite permise de 25 cm. Plie rouge 500 $ 2017-01-25 Léon Leblanc Possession de 36 myes de taille inférieure à la limite permise de 51 mm. Mye 400 $ 2017-01-25 Mathieu Leblanc Possession de 19 mactres de l'Atlantique de taille inférieure à la limite permise de 90 mm. Mactre de l'Atlantique 400 $ 2017-01-25 Yves Molaison Possession de 40 mactres de l'Atlantique de taille inférieure à la limite permise de 90 mm. Mactre de l'Atlantique 400 $ 2017-01-25 Philippe Richard Pêche au homard avec des casiers non munis d'un mécanisme d'échappement. Homard 500 $ 2017-01-25 Philippe Richard Pêche au homard avec des casiers sans étiquettes. Homard 1 000 $ + une suspension de permis de 3 jours. 2017-01-25 Philippe Richard Ne pas avoir complété son registre d'étiquettes annexé à ses conditions de permis pour la pêche au homard. Homard 1 000 $ 2017-01-25 Philippe Richard Pêche au homard avec ses casiers plus d'une fois par jour. Homard 1 000 $ + une suspension de permis de 5 jours. 2017-01-25 Philippe Richard Pêche au homard avec plus de casiers que le nombre autorisé sur ses conditions de permis. Homard 1 000 $ + une suspension de permis de 5 jours. 2017-01-25 Donald F. Poirier Ne pas avoir complété adéquatement son journal de bord pour la pêche au homard. Homard 250 $ 2017-01-25 Vincent Turbide Possession d'un flétan de taille inférieure à la limite permise de 85 cm. Flétan 250 $ 2017-01-25

Pêches et Océans Canada encourage le public à signaler tout acte de braconnage par le biais de son formulaire en ligne ou en composant le 1-800-463-9057. Tous les signalements sont confidentiels.Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques canadiennes et l'habitat qui les soutient pour les générations à venir. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et de la réglementation connexe à l'aide de patrouilles terrestres, aériennes et marines, et en fait la promotion par des activités de sensibilisation et d'éducation.

