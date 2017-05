Conduire pour un sourire de Starlight célèbre cinq ans d'aide aux enfants malades

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 mai 2017) -

La campagne Conduire pour un sourire de la Fondation pour l'enfance Starlight soulignera son cinquième anniversaire avec sa plus grande activité de financement à ce jour. Depuis ses débuts en 2013, cette campagne amasse des fonds et réalise les souhaits d'enfants souffrant de maladies graves en leur donnant l'occasion de faire une promenade à bord des plus belles voitures exotiques au monde.

L'édition 2017 présentera deux événements très dynamiques. Le 4 juin, les conducteurs et leurs invités se rassembleront chez Audi West Island pour participer à la Poker Run, pendant laquelle ils suivront leur « capitaine de route » sur les routes secondaires les plus intéressantes de Montréal. À chaque arrêt, les conducteurs participeront à des activités et recueilleront des cartes à jouer. Souhaitons-leur d'avoir la main gagnante à la fin du trajet!

Le 19 août, plus de 120 voitures parmi les plus magnifiques de la région de Montréal prendront part à l'événement principal de Conduire pour un sourire : un rassemblement rugissant de Lamborghini, d'Aston Martin, de Bentley, de Ferrari, de Maserati, de Rolls Royce, de Porsche, de BMW et d'autres voitures majestueuses au Circuit ICAR, à Mirabel, pour une journée complète de festivités, de musique, de bonne bouffe et de jeux. Les propriétaires de voitures accueilleront un groupe spécial d'enfants Starlight qui deviendront leurs copilotes, le temps de ressentir toute l'excitation que procure la conduite sur piste dans un environnement sûr et contrôlé. Après ces tours de piste avec les enfants, le Circuit ICAR sera accessible exclusivement aux propriétaires de voitures participants, qui pourront faire quelques tours plein gaz pour exhiber leurs talents de pilote.

En soirée, la campagne Conduire pour un sourire tiendra une cérémonie de clôture sur le toit de Porsche Prestige, où de fabuleux articles seront mis aux enchères au plus grand plaisir des généreux donateurs.

« Voilà déjà cinq ans que nous tenons cet événement unique de la Fondation pour l'enfance Starlight. Nous sommes profondément touchés de constater que Conduire pour un sourire prend de l'ampleur au profit de cette cause, a déclaré Stewart Kahan, président de Conduire pour un sourire. Les propriétaires de voitures de luxe ont beaucoup d'intérêts en commun et contribuent fréquemment à des œuvres de bienfaisance. Ce qui distingue Conduire pour un sourire, c'est l'occasion de passer du temps avec les enfants qui sont les véritables bénéficiaires des activités de financement et de voir la joie et l'émerveillement éclairer leur visage au cours de cette trêve, loin des rigoureux traitements médicaux qui occupent leur quotidien. C'est une expérience très enrichissante sur le plan émotif. »

Depuis ses débuts à Montréal il y a cinq ans, la campagne Conduire pour un sourire a permis d'amasser 1,2 million de dollars pour la Fondation pour l'enfance Starlight grâce à ses donateurs. Pour les nouveaux propriétaires de voitures exotiques qui souhaitent contribuer positivement à la vie des enfants et vivre de beaux moments avec d'autres passionnés de l'automobile, il est encore temps de s'inscrire à l'événement de 2017. Les frais d'inscription s'élèvent à 1 800 $, que le propriétaire peut verser à titre personnel ou réunir au sein de son groupe d'amis. Un reçu fiscal partiel sera remis aux conducteurs qui paieront leur inscription eux-mêmes.

La Fondation pour l'enfance Starlight Canada

La Fondation pour l'enfance Starlight CanadaMC fait partie du réseau mondial de Starlight, qui aide des enfants gravement malades et leurs familles grâce à des partenariats avec plus de 160 établissements de soins de santé. Depuis 25 ans, Starlight fait sa marque à l'échelle mondiale à titre d'organisme de bienfaisance établissant des partenariats avec des spécialistes dans le but d'améliorer les conditions de vie et la santé d'enfants et de familles partout dans le monde. Grâce à sa collaboration avec des innovateurs des domaines du divertissement, de la technologie et des soins de santé pédiatriques, Starlight dispose d'un répertoire unique de programmes et de services centrés sur les familles, de l'hôpital à la maison.

Contribution à la collectivité de la TD :

Le Groupe Banque TD (la « TD ») investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où il exerce ses activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. En 2016, la TD a versé plus de 102,8 millions de dollars pour venir en aide à des organismes communautaires au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, elle met l'accent sur l'éducation et la littératie financière, sur la création d'occasions pour les jeunes ainsi que sur l'environnement. Pour en savoir davantage, visitez le site www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise.

