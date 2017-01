Conférence de 2017 sur l'abandon du tabac

Points saillants de la journée

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Pour la neuvième année, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa présente sa Conférence annuelle sur l'abandon du tabac, qui rassemblera des spécialistes de partout dans le monde.

QUOI : 9e Conférence annuelle d'Ottawa sur l'abandon du tabac

QUAND : Aujourd'hui

OÙ : Hôtel Westin Ottawa, 11, promenade Colonel By, Ottawa

Vendredi, 20 janvier

CONFÉRENCE PRINCIPALE : Mythes et idées préconçues chez les fumeurs atteints ou non de troubles psychiatriques (en anglais seulement)

9 h à 10 h

Le Dr Robert Anthenelli, de l'Université de Californie, parlera de l'efficacité et de l'innocuité de la varénicline, du bupropion et des timbres de nicotine pour les fumeurs atteints ou non de troubles psychiatriques.

Normes sur l'emballage générique des produits du tabac et règlements

10 h 20 à 11 h 05 et de 11 h 15 à midi

Le Dr Dave Hammond, de l'Université de Waterloo, examinera la logique derrière l'étiquetage générique des produits du tabac et s'intéressera aux preuves qui appuient les règlements d'étiquetage.

De l'ambivalence à l'action : poursuivre l'objectif de l'abandon du tabac chez les sans-abris

13 h 45 à 14 h 20

Le Dr Travis Baggett, de l'École de médecine de Harvard, expliquera comment mettre en œuvre des stratégies d'aide qui répondent aux besoins des fumeurs de faible statut économique et parlera des défis que cela comporte.

De la nécessité d'évaluer la volonté d'arrêter de fumer chez les utilisateurs de tabac

14 h 40 à 15 h 20

La Dre Kimber Richter, de l'École de médecine de l'Université du Kansas, parlera des suppositions entourant l'évaluation de la volonté d'arrêter de fumer et de la distinction à faire entre une approche d'adhésion du patient et l'approche de la prise de décision.

La Conférence d'Ottawa est devenue la référence nationale pour les professionnels de la santé qui cherchent à obtenir des connaissances sur l'abandon du tabac en milieu clinique, un élément important de la médecine préventive. Pour les médecins, infirmières, professionnels de la santé, chercheurs, décideurs et autres intervenants qui y participeront, cette activité de formation collective est une occasion de mettre leurs connaissances en commun.

Pour la programmation complète et la liste des ateliers, consultez le dépliant de la conférence (en anglais seulement).