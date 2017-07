Conférence Sage Summit Toronto 2017 : Éthique de code pour IA, Place aux entrepreneurs et Nouveau programme pour les vétérans

Conférenciers inspirants, ateliers de travail et panels habilitent les entrepreneurs; Équipe Canada aux Jeux Invictus 2017

TORONTO, ON--(Marketwired - Jul 5, 2017) - Sage, le chef de file du marché des systèmes intégrés de comptabilité, paie et paiement, a inspiré des milliers d'entrepreneurs du pays à saluer leur engagement envers leurs communautés locales, exploiter l'intelligence artificielle et les nouvelles solutions Sage pour accélérer la croissance de leur entreprise à la conférence Sage Summit Toronto 2017.

Au cours de ces deux journées, des milliers de participants à travers le pays se sont joints aux directeurs de Sage, au maire de Toronto, John Tory, à des conférenciers célèbres et entrepreneurs importants pour honorer les bâtisseurs d'entreprises et discuter de problèmes importants et des possibilités auxquels les PME sont aux prises aujourd'hui.

«Chez Sage, nous sommes animés par la passion dans notre façon de mener à bien nos activités, faire toute la différence et redonner aux héros de notre économie qui s'efforcent chaque jour de faire une différence dans leurs communautés locales et autre,» a déclaré Stephen Kelly, PDG de Sage. «Cette conférence présente tout simplement l'occasion de le faire. Cette semaine à la conférence Sage Summit de Toronto, nous avons discuté de nos vues sur l'avenir avec les entrepreneurs et comment la technologie de Sage peut les aider à relever les défis pour assurer le succès de leur entreprise.»

Le maire de Toronto, John Tory s'est joint à M. Kelly sur scène pour souhaiter la bienvenue aux participants et féliciter l'engagement de Sage à promouvoir les entrepreneurs canadiens. Il a encouragé les entreprises à tirer parti du leadership de Toronto comme le pivot de l'innovation technologique et la plus grande métropole du Canada.

Toronto est le 3e centre de technologie le plus important en Amérique du Nord

«Toronto est le centre de technologie le plus important du Canada, et la troisième plus grande ville en Amérique du Nord et je sais que les petites entreprises peuvent en tirer parti et stimuler notre culture d'innovation,» a affirmé le maire Tory. «La conférence de Sage Summit a démontré que Toronto est un excellent endroit pour les entreprises intéressées à utiliser de nouvelles technologies, telles que IA en vue d'accompagner l'entreprise locale vers une économie numérique.»

Au cours de la conférence Sage Summit, la première à se tenir au Canada, Sage a souligné sa vision axée sur la technologie et pour laquelle l'intelligence artificielle prendrait en charge les tâches administratives en arrière-plan.

En direct sur scène à la conférence Sage Summit Canada, Kriti Sharma, Vice-présidente de Sage pour IA et Bots, a partagé «L'éthique de code : Développer IA pour entreprise basée sur cinq principes de base», un ensemble de valeurs dont Sage conseille à la communauté technologique de s'intéresser, alors que nous entamons la 4e révolution industrielle. Sage propose aux autres entreprises d'utiliser ces valeurs pour assurer que le développement de l'IA soit éthique et responsable, afin de protéger les futurs clients de l'utilisation de cette nouvelle technologie.

«Alors que Pegg, l'assistant virtuel de comptabilité Sage est intégré à Sage One, nous pourrons utiliser les assistants virtuels et l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives et quotidiennes dans la gestion d'une entreprise, » a affirmé Paul Struthers, VPD et directeur général de Sage, Canada. «Cette percée technologique permettra à nos clients de s'investir davantage dans l'innovation, le renforcement de la fidélité du client et de stimuler la croissance de l'entreprise.»

85% des entrepreneurs du pays envisagent l'avenir avec optimisme

Sage a également fait part des résultats d'un nouveau sondage, mettant l'accent sur les commentaires des petites entreprises canadiennes, alors que le pays célébrera bientôt son 150e anniversaire. La majorité (85%) des répondants envisage l'avenir de leur entreprise avec optimisme, et les deux-tiers (74%) demeurent optimistes concernant l'avenir des petites entreprises au Canada en général. Cependant, plus de la moitié (51%) d'entre eux signalent trop de règlements gouvernementaux et/ou des taxes auxquels leurs entreprises sont aux prises quotidiennement, et un tiers (32%) notent un manque général de soutien de la part du gouvernement.

Les Jeux Invictus

De plus, Sage a lancé le Sage Serving Heroes Program avant la tenue des Jeux Invictus Toronto 2017 au cours desquels les vétérans participeront aux compétitions cette année. Le programme rendra hommage au service et aux sacrifices des compétiteurs Invictus, en soutenant les ambitions de leur entreprise florissante et en offrant un avenir meilleur aux anciens combattants. Sage habilitera le premier groupe de compétiteurs de l'Équipe Canada à devenir des entrepreneurs grâce à une trousse holistique de conseils, de mentorat et de soutien visant à développer leur entreprise, ainsi qu'accéder à une suite de solutions infonuagiques de Sage pour lancer leurs nouvelles entreprises.

Bruno Guevremont, Capitaine de l'Équipe Canada 2016, Natacha Dupuis, Capitaine de l'Équipe Canada 2017, Joel Guindon, Compétiteur de l'Équipe Canada 2017 se sont joints au PDG de Sage, Stephen Kelly et Vicky Gosling OBE, Directrice de Sage Foundation et ils se sont attardés au partenariat de Sage avec les Jeux Invictus, en annonçant le Sage Serving Heroes Program pour Invictus et le commanditaire soutenu des Jeux Invictus Toronto 2017.

Faits saillants des conférenciers

Investisseur, expert en affaires canadien et célèbre participant à CBC Dragon on Next Gen Den, Michael Hyatt, a parlé du côté inspirant de l'entrepreneuriat et du savoir-faire pour développer une entreprise au Canada, en insistant sur son parcours personnel vers le succès, les défis qu'il a relevés en tant qu'entrepreneur et les astuces utiles pour les propriétaires d'entreprise et professionnels qui passent de l'entreprise en démarrage à l'entreprise.

Le comédien Rick Mercer a enchanté et a donné tout un spectacle aux participants lors de son discours comique en saluant le passé, le présent et l'avenir du Canada.

La conférence Sage Summit Toronto 2017 est le 9e et dernier évènement d'une série mondiale qui a rassemblé des milliers d'entrepreneurs et chefs d'entreprise venus de Londres à Paris, Madrid Singapour, Melbourne, Berlin, Johannesburg et Atlanta. La conférence Sage Summit Toronto 2017 est commandité par Microsoft en tant que Diamond Sponsor et The Answer Company and CIMcloud en tant que Platinum Sponsors, pour ne nommer que ceux-là.

