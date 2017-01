Conférence sur les résultats du quatrième trimestre 2016

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Uni-Sélect inc. (TSX:UNS) tiendra une conférence téléphonique entre les membres de la direction et les analystes financiers pour discuter des résultats du quatrième trimestre 2016. La conférence téléphonique aura lieu le jeudi 9 février 2017 à 8h00 (heure de l'Est). La conférence peut être écoutée par téléphone ou par webdiffusion.

Pour participer à la conférence par téléphone : Numéro de téléphone : 1 866 696-5910 Code de participant : 9180682

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 10h00 (heure de l'Est) le 9 février 2017 jusqu'à 23h59 le 20 février 2017.

Pour accéder à l'enregistrement différé de la conférence : Numéro de téléphone : 1 800 408-3053 Code de participant : 9180682

Pour accéder à la webdiffusion en direct :

Consultez notre site web à Conférence UNS T4 2016. Les participants devront prévoir le temps nécessaire avant le début de l'appel pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

La conférence téléphonique et la présentation de la webdiffusion seront également archivées sur le site web de la Société : http://uniselect.com/fr/investisseurs/events-presentations.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobiles et industrielles au Canada et aux États-Unis, de même qu'un leader de la distribution de produits destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 3 900 ateliers et magasins par le biais d'un réseau national grandissant de magasins corporatifs et de plus de 1 150 grossistes indépendants, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières d'Uni‐ Sélect. Aux États-Unis, Uni-Sélect, par le biais de sa filiale FinishMaster, Inc., opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FinishMaster et dessert plus de 6 000 ateliers de carrosserie.