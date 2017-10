Confessions de cuisine : un sondage jette la lumière sur les habitudes de cuisine en entreprise qui indisposent les collègues

Les contenants pour aliments Brilliance MC de Rubbermaid incorporent des fentes révolutionnaires pour une cuisine propre et bien rangée

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 30 octobre 2017) - Les Canadiens sont réputés d'être affables, mais selon un récent sondage mené par Rubbermaid, leur comportement au travail - en particulier, dans la cuisine - ne l'est certainement pas. Les mauvaises habitudes dans les cuisines d'entreprise peuvent être source de discorde entre collègues, les deux tiers (67 %) des répondants affirment ressentir des sentiments négatifs à l'égard d'un collègue si ce dernier ne contribue pas à maintenir la propreté de cette pièce commune.

Plus de 1 000 employés de bureaux canadiens interrogés par Forum Angus Reid pour le compte de Rubbermaid reconnaissent que le comportement le plus inconvenant au bureau consiste à laisser un four à micro-ondes plein d'éclaboussures (37 %), à empiler des assiettes sales dans l'évier au lieu de les mettre au lave-vaisselle (28 %) et à réchauffer ou consommer des aliments dégageant de fortes odeurs (21 %).

Qui sont les grands coupables? Près de deux tiers des répondants (62 %) avancent que les hommes sèment le plus de désordre dans la cuisine. Les employés subalternes et les stagiaires sont également blâmés, 65 % et 56 % des répondants respectivement les citant comme les responsables du désordre. Lorsqu'on leur pose la question, seul un répondant sur 10 (6 %) admet avoir laissé la cuisine sale après son passage.

Les tout nouveaux contenants pour aliments Rubbermaid conçus pour mettre fin aux querelles de cuisine

La gamme révolutionnaire de solutions de rangement BRILLIANCEMC de Rubbermaid est conçue dans le souci d'aider les Canadiens à garder leur cuisine propre, aussi bien à la maison qu'au bureau. Les nouveaux contenants faciles à ranger et dotés d'un innovant système d'aération breveté peuvent être placés au four à micro-ondes avec leur couvercle, afin d'éliminer les éclaboussures.

" Comme l'indique notre sondage, personne n'apprécie un four à micro-ondes sale au travail. La gamme de produits BRILLIANCEMC de Rubbermaid se distingue non seulement par son étanchéité garantie à 100 %, mais aussi son système d'aération innovant qui permet aux consommateurs de placer les contenants au four à micro-ondes avec leur couvercle et d'éviter les éclaboussures, déclare Mme Marta Aebischer, vice-présidente, Rubbermaid Consumer pour Newell Brands. À mesure que le nombre de consommateurs utilisant BRILLIANCEMC de Rubbermaid à la maison et au bureau augmentera, nous espérons obtenir une réduction des éclaboussures et des taches dans le four à micro-ondes - et une plus grande harmonie entre collègues et membres de la même famille. "

Fabriqués avec un matériau résistant à la chaleur et sans BPA, les contenants alimentaires BRILLIANCEMC de Rubbermaid sont transparents, ne tachent pas et sont 100 % étanches. Offerts en différentes tailles - des contenants d'une demi-tasse à plus de neuf tasses et demie -, les produits de la gamme BRILLIANCE sont et en vente chez Wal-Mart, Loblaws (Real Canadian Superstore) et London Drugs, et coûtent entre 5,97 $ à 13,99 $ (PDSF).

Autres statistiques en un clin d'œil

Les collègues soupçonnés de laisser une cuisine sale n'ont plus à craindre d'être rappelés à l'ordre pour leur inconduite supposée. En effet, 68 % des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais confronté un collègue ayant laissé la cuisine sale, et seulement 15 % lui ont reproché sa maladresse en personne. Les autres tactiques utilisées pour faire la remarque à un collègue comprennent les notes laissées dans la cuisine (13 %), l'envoi de courriels à tout le personnel (en espérant que le destinataire visé reçoive le message) (10 %), le collage d'une note autoadhésive anonyme sur le bureau du collègue soupçonné et le signalement des faits au supérieur de l'auteur (2 % pour les deux).

Au nombre des autres statistiques de sondage, citons :

44 % des Canadiens qui travaillent dans des bureaux ayant des cuisines communes apportent leur dîner au travail tous les jours.

29 % des répondants de la génération du millénaire n'apportent pas leur repas au travail pour ne pas manger avec leurs collègues, chose qu'ils préfèrent éviter.

Un tiers des femmes interrogées (33 %) se sont plaintes ou ont papoté au sujet d'un collègue soupçonné de laisser une cuisine en désordre.

57 % des employés qui apportent rarement (ou jamais) leur repas au travail disent que le four à micro-ondes du bureau contient " plus d'éclaboussures qu'un épisode de CSI ".

Pour en savoir plus sur la dernière gamme de produits Rubbermaid, notamment consulter des vidéos et des conseils de rangement, visitez www.Rubbermaid.com, Facebook et Instagram.

