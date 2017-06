Construire un pont d'innovation entre le Canada et la France

TORONTO, ON--(Marketwired - 28 juin 2017) - Capgemini Canada, une société mondiale de conseil et technologie, a accueilli cette semaine la nouvelle Ambassadrice de France au Canada, Mme Kareen Rispal. Le PDG de Capgemini Canada, Sanjay Tugnait, a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice lors de sa visite au centre Applied Innovation Discover de Toronto. Le centre est conçu pour soutenir le plan d'innovation du Canada et de ses consommateurs canadiens.

" Le président Emmanuel Macron s'est donné comme priorité de mettre l'innovation au cœur des relations entre le Canada et la France, " a déclaré Mme Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada. " Je sais que je peux compter sur Capgemini dans ce projet. "

" Ce fut un plaisir d'accueillir l'Ambassadrice Rispal à notre centre, " a déclaré Sanjay Tugnait, le PDG de Capgemini Canada. " Gapgemini investit au Canada depuis 19 ans, aidant ses clients dans leurs démarches transformationnelles. Nous sommes fiers de célébrer notre 50e anniversaire lors des célébrations du 150e du Canada. "

Le centre Applied Innovation Discover de Toronto

Le centre Applied Innovation Discover de Toronto (AIDC) est un épicentre Canadien de l'innovation des affaires et des technologies. Ses installations de 5 000 pieds carrés mettent en valeur la capacité numérique de classe mondiale de Capgemini au Canada. Conçu en tant qu'expérience immersive en technologie et en innovation, l'AIDC est un espace de travail permettant à des clients et partenaires de créer des prototypes et de rapidement évaluer de nouvelles idées, aidant dans leurs démarches numériques.

Capgemini

L'un des plus grands employeurs au monde, employant près de 200 000 personnes dans plus de 40 pays, Capgemini a été fondé il y a 50 ans en France en plus de jouir d'une forte présence à travers le Canada.

Page web

https://www.ca.capgemini.com/

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/28/11G141981/Images/ambassador-sanjay2-6db2ff1741c9b82ca2804ab5564c4790.JPG