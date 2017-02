Corel VideoStudio Ultimate X10 décuple la créativité avec de nouveaux effets artistiques, des contrôles de la vitesse, la vidéo à 360 et plus encore

Fort d'une association unique de créativité et de facilité d'utilisation, VideoStudio® fournit désormais des fonctions de Créateur de masque, Remappage temporel, Transparence des pistes et la prise en charge des vidéos à 360

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 14 fév. 2017) -

Note aux rédacteurs : Des photos et un vidéo sont associés à ce communiqué de presse.

Corel® VideoStudio® Ultimate X10 est la toute dernière version du logiciel de montage vidéo très créatif et facile à utiliser de Corel. Cette version permet à tous les utilisateurs de réaliser de des films à la fois splendides et uniques. De nouvelles options offrent la possibilité d'ajouter des effets de ralenti et d'accéléré et d'appliquer un style de superposition captivant grâce à des nouveaux contrôles de la transparence. La fonction créative de masque peut être utilisée avec tous les styles innovants et la prise en charge des vidéos à 360 degrés guide le public au cœur de l'action.

« VideoStudio se démarque dans le secteur grand public du montage vidéo car nous avons créé un environnement qui offre des fonctions haut de gamme tout en restant étonnamment simple à utiliser. Les utilisateurs choisissent VideoStudio car il leur permet de raconter leurs histoires d'une façon tout à fait personnelle, que ce soit pour capturer leurs souvenirs de famille, un événement passionnant ou captiver leur public. Avec VideoStudio X10, nous mettons à leur disposition de nouvelles options puissantes pour leur permettre de réaliser des films vraiment uniques », explique Michel Yavercovski, Directeur de la gestion des produits vidéo chez Corel.

Déjà leader du secteur avec le montage multi-caméra, les animations Stop Motion, la prise en charge des formats 4K et HD, VideoStudio Ultimate X10 propose de nouvelles fonctions qui repoussent les limites créatives de la réalisation de films :

Nouveau ! Créateur de masque : permet de mettre en valeur les éléments clés de vos vidéos en les faisant ressortir à l'aide de peinture, d'effet de flou, de niveaux de gris ou d'autres effets amusants. Avec les pinceaux et outils de forme faciles à utiliser, il est possible de créer des masques vidéo personnalisés.

permet de mettre en valeur les éléments clés de vos vidéos en les faisant ressortir à l'aide de peinture, d'effet de flou, de niveaux de gris ou d'autres effets amusants. Avec les pinceaux et outils de forme faciles à utiliser, il est possible de créer des masques vidéo personnalisés. Nouveau ! Transparence des pistes : ajuste l'opacité des pistes et permet de visualiser deux ou plusieurs scènes simultanément. Cette fonction permet également d'ajouter un effet personnalisé de fondu d'entrée ou de sortie ou encore ou de superposition.

ajuste l'opacité des pistes et permet de visualiser deux ou plusieurs scènes simultanément. Cette fonction permet également d'ajouter un effet personnalisé de fondu d'entrée ou de sortie ou encore ou de superposition. Nouveau ! Remappage temporel : offre la possibilité de jouer avec la vitesse grâce aux nouveaux contrôles faciles à utiliser qui vous permettent d'ajouter des effets de ralenti et d'accéléré, de gel de l'action ou d'inversion et de relecture des scènes. Tous les outils nécessaires pour créer les effets de vitesse sont maintenant regroupés en un point unique !

offre la possibilité de jouer avec la vitesse grâce aux nouveaux contrôles faciles à utiliser qui vous permettent d'ajouter des effets de ralenti et d'accéléré, de gel de l'action ou d'inversion et de relecture des scènes. Tous les outils nécessaires pour créer les effets de vitesse sont maintenant regroupés en un point unique ! Nouveau ! Prise en charge à 360° : rend possible la projection des vidéos à 360° sur grand écran en contrôlant l'angle du vision du public, tout en garantissant qu'aucun moment important n'est oublié. Les vidéos à 360° peuvent être converties pour permettre leur lecture sur des lecteurs vidéo standard.

rend possible la projection des vidéos à 360° sur grand écran en contrôlant l'angle du vision du public, tout en garantissant qu'aucun moment important n'est oublié. Les vidéos à 360° peuvent être converties pour permettre leur lecture sur des lecteurs vidéo standard. Nouveau ! Effets de tout premier plan : 3 nouvelles collections d'effets fournies par les leaders du secteur : NewBlueFX, Boris FX et proDAD. Ces collections amplifient l'impact des vidéos avec de nouveaux effets de particule et une fonction d'édition de titres 2D et 3D.

3 nouvelles collections d'effets fournies par les leaders du secteur : NewBlueFX, Boris FX et proDAD. Ces collections amplifient l'impact des vidéos avec de nouveaux effets de particule et une fonction d'édition de titres 2D et 3D. Nouveau ! Modèles pour DVD : ajoutez des menus illustrés et de la musique à vos disques vidéo grâce à plus de 100 modèles thématiques disponibles dans VideoStudio® MyDVD®.

ajoutez des menus illustrés et de la musique à vos disques vidéo grâce à plus de 100 modèles thématiques disponibles dans VideoStudio® MyDVD®. Nouveau ! Supports d'apprentissage intégrés : consultez le nouvel onglet Bienvenue dans VideoStudio pour accéder aux ressources d'apprentissage, didacticiels vidéo, modèles supplémentaires, packs d'effets, etc.

consultez le nouvel onglet Bienvenue dans VideoStudio pour accéder aux ressources d'apprentissage, didacticiels vidéo, modèles supplémentaires, packs d'effets, etc. Amélioration ! Prise en charge HEVC (H.265) : tirez parti de l'import ou de l'export HEVC (H.265) et bénéficiez d'un taux de compression plus élevé, d'une meilleure qualité et d'une taille plus réduite des fichiers. Cette fonctionnalité nécessite un équipement PC ou une carte graphique appropriée et elle est optimisée pour la 7 ème génération de processeurs Intel.

tirez parti de l'import ou de l'export HEVC (H.265) et bénéficiez d'un taux de compression plus élevé, d'une meilleure qualité et d'une taille plus réduite des fichiers. Cette fonctionnalité nécessite un équipement PC ou une carte graphique appropriée et elle est optimisée pour la 7 génération de processeurs Intel. Amélioration ! Flux de travail pour le montage vidéo : vivez une expérience de montage vidéo simple et rapide. Associez et dissociez des éléments sur le plan de montage d'un seul clic droit. Accédez facilement à des musiques pour agrémenter vos vidéos grâce à la bibliothèque musicale ScoreFitter®, qui est désormais accessible rapidement directement depuis la bibliothèque de contenus multimédias.

VideoStudio Ultimate X10 fait partie de la famille de produits Corel VideoStudio qui est déjà renommée pour de nombreux prix décernés dans l'industrie, parmi lesquels le prix « Editors' Choice » (Choix de la rédaction) de PCMag.com en 2016 et 2014 et « Best Product of the Year » (Meilleur produit de l'année) de Videomaker en 2014. Pour en savoir plus sur VideoStudio X10, rendez-vous sur www.videostudiopro.com.

Prix et disponibilité

Corel VideoStudio Ultimate X10 est maintenant disponible en français, anglais, allemand, italien, néerlandais, japonais et chinois traditionnel. Son prix de vente conseillé est de 89,99 EUR / 79,99 £, des remises étant disponibles pour une mise à jour. Pour un essai gratuit, rendez-vous sur www.videostudiopro.com.

Pour vous informer sur les licences de volume destinées aux entreprises et aux établissements d'enseignement, rendez-vous sur www.corel.com/licensing.

Suivez-nous pour en savoir plus

Se connecter à d'autres utilisateurs de VideoStudio sur Facebook : www.facebook.com/corelvideostudio

Suivez-nous sur Twitter @videostudio

À propos de Corel

Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Nous avons su nous forger une solide réputation, celle de proposer un choix plus large et des logiciels faciles à prendre en main. Notre mission est simple : permettre aux utilisateurs de franchir de nouveaux seuils de créativité et de productivité.

La gamme de produits Corel comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, MindManager®, Pinnacle Studio™, ReviverSoft®, Roxio Creator®, Roxio® Toast™ et WinZip®. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur www.corel.com.

©2017 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, VideoStudio, CorelDRAW, MindManager, MyDVD, Painter, PaintShop, Pinnacle Studio, ReviverSoft, Roxio, Roxio Creator, ScoreFitter Toast, WordPerfect et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent.

Pour voir les photos et le vidéo associés à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant :

http://www.marketwire.com/library/20170210-VideoStudio%20Ultimate%20X10%20BoxL.jpg

http://www.marketwire.com/library/20170210-VideoStudio%20Ultimate%20X10L.jpg

http://www.marketwire.com/library/20170210-VideoStudio%20X10%20Ultimate%20-%20Mask%20CreatorL.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=iWcWtZIqagg&feature=youtu.be