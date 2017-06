CorelDRAW Technical Suite 2017 accélère et simplifie considérablement le flux d'illustration technique

Fort de sa puissante fonction de dessin isométrique, de sa compatibilité avec les formats CAO 3D et d'une prise en charge poussée des systèmes de mémoire de traduction, ce logiciel est l'outil incontournable de tous les professionnels de la communication à vocation technique.

CorelDRAW® Technical Suite 2017, la dernière version de la suite complète de Corel conçue pour répondre aux besoins de tous les illustrateurs techniques, est disponible. Basé sur la suite graphique la plus puissante du secteur conçue spécifiquement pour Windows, CorelDRAW Technical Suite 2017 fournit une collection d'outils uniques spécifiquement adaptés au flux des experts en communication à vocation technique. Combinant une prise en charge leader du marché des formats CAO 3D courants et des normes techniques associées, des outils améliorés de dessin par projection, d'un flux de travail amélioré pour la traduction et de bien d'autres fonctionnalités, CorelDRAW Technical Suite 2017 est la solution idéale pour les secteurs techniques, notamment la fabrication, l'aérospatiale, l'ingénierie et l'architecture.

« Avec CorelDRAW Technical Suite 2017, les experts en communication technique disposent d'une collection actualisée d'applications pour simplifier tous les aspects de leur travail. Appropriez-vous la puissance fiable qui a fait la renommée de CorelDRAW et Corel DESIGNER, la compatibilité transparente avec vos fichiers CAO, la prise en charge des normes techniques et des outils de dessin et d'illustration complets. Cette nouvelle suite procure aux entreprises les fonctions dont elles ont besoin pour gérer n'importe quel projet, en respectant les délais et le budget », a expliqué Klaus Vossen, chef de produits chez Corel.

CorelDRAW Technical Suite 2017 offre une impressionnante collection de nouvelles capacités pour accélérer et simplifier le flux des communications à vocation technique :

AMÉLIORATION ! Outils de dessin isométrique : créez des illustrations techniques par projection, isométrique ou parallèle, pour les instructions d'assemblage ou de maintenance, en réalisant de manière dynamique des dessins dans une projection de plan. Faites preuve de plus de précision grâce aux puissantes commandes de l'interface utilisateur.





AMÉLIORATION ! Outils Limite : désormais, prolonger des courbes pour créer des formes fermées à partir de dessins importés n'a plus rien de compliqué et c'est une solution idéale pour corriger les erreurs contenues dans les fichiers CAO hérités qui ne possèdent pas le niveau de précision requis.





AMÉLIORATION ! Outils d'importation et de visualisation 3D : donnez du contexte à vos projets et illustrations techniques en y insérant des vues et des modèles 3D. Avec le logiciel Lattice3D Studio Corel Edition intégré, vous pouvez créer des rendus haute qualité à partir de vues 3D importées à partir de fichiers DWG, 3DS ainsi que l'ajout de IGES. Ces vues 3D peuvent ensuite facilement être transformées en illustrations vectorielles via l'utilisation de la fonction Envoyer à Corel DESIGNER ou de la nouvelle fonction Envoyer à CorelDRAW.





AMÉLIORATION ! Compatibilité avec les systèmes de mémoire de traduction (TMS) : avec les fonctions avancées d'exportation et d'importation XLIFF, il est plus simple et moins coûteux de créer des graphiques techniques agrémentés de texte descriptif dans plusieurs langues.





NOUVEAU ! Interface utilisateur personnalisable : personnalisez l'environnement pour l'adapter à la méthode de travail qui vous convient le mieux. Bénéficiez d'options de schéma des couleurs flexibles pour le bureau, modifiez la couleur de la zone qui entoure la page du dessin et personnalisez même la couleur des bordures de fenêtres. De plus, vous pouvez importer des espaces de travail existants à partir de Corel DESIGNER (X6 & X7), CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT (X6, X7 et X8).





NOUVEAUTÉ ET AMÉLIORATION ! Prise en charge des formats de fichier et conformité au normes : travaillez et partagez vos travaux en toute confiance grâce à la prise en charge étendue des normes relatives aux publications techniques et des formats associés, y compris WebCGM, S1000D, ATA iSpec 2200, SVG et PDF, Adobe CS/CC et bien d'autres encore.



CorelDRAW Technical Suite 2017 comprend également de nouvelles capacités de conception graphique tout en assurant la prise en charge des équipements et appareils les plus récents, grâce à la puissance de CorelDRAW Graphics Suite 2017 :

NOUVEAUTÉ ET AMÉLIORATION ! Outils de conception : améliorez vos graphiques à vocation technique grâce à une vaste collection d'outils dédiés à l'illustration. Explorez les nombreuses possibilités qu'offrent les objets, telles que la fonction de masquage et d'affichage ou la capacité de fractionner les objets vectoriels, le texte et les images bitmap. Tirez parti de la sélection améliorée des nœuds, de la copie de segments de courbe et d'un grand choix de tailles et de formes de nœud.





NOUVEAU ! Affichage haute résolution et prise en charge multimoniteur : créez vos projets à vocation technique sur des écrans haute définition, y compris les écrans Ultra HD 5K.





NOUVEAU ! Prise en charge du stylet et espace de travail Tactile : améliorez vos capacités de dessin avec de nouvelles options de périphérique et d'outil, y compris la prise en charge avancée d'appareils tactiles à stylet, comme les tablettes Microsoft Surface et Wacom, ainsi que l'accessoire Microsoft Surface Dial. Tirez parti du nouveau mode Tablette pour réaliser des croquis et ajouter des annotations à la volée, ainsi que des ajustements rapides par pression ou à l'aide d'un stylet.





AMÉLIORATION ! Puissance de la retouche de photos professionnelle : assurez-vous que les photos intégrées à vos documentations présentent l'aspect professionnel dont vous avez besoin. Utilisez la fonction avancée Redresser l'image pour corriger les déformations de perspective en seulement quelques clics. Supprimez discrètement les taches et les imperfections indésirables de n'importe quelle image avec l'outil Clone de réparation. Supprimez les zones indésirables avec l'outil Graveur intelligent et assombrissez des zones de vos images grâce à l'outil Flou gaussien.





NOUVEAU ! Outil révolutionnaire LiveSketch™ : Transformez la créativité des croquis de forme libre en courbes vectorielles précises. Basé sur la puissance de l'intelligence artificielle, LiveSketch ajuste et combine vos traits tracés à la main en courbes vectorielles pour vous permettre de réaliser des croquis et de créer quand vous le voulez. Avec son offre d'expérience qui reproduit à la perfection la sensation du crayon et du papier, LiveSketch élimine la tâche fastidieuse consistant à réaliser des croquis sur papier, à les numériser et à les convertir en vecteurs.





NOUVEAU ! Corel Font Manager : parcourez, gérez et organisez les polices pour satisfaire tous vos besoins en police de caractères. Consultez et recherchez les polices, prévisualisez les ensembles de glyphes de police, créez des collections de polices et plus encore.



Composants de CorelDRAW Technical Suite 2017 :

Corel DESIGNER® 2017, illustration et conception techniques de précision

CorelDRAW® 2017, illustration vectorielle et mise en page

Corel® PHOTO-PAINT® 2017, retouche d'images professionnelle

Corel® PowerTRACE™ 2017, vectorisation de bitmap

Corel® Font Manager™ 2017, gestion performante des polices de caractère

Lattice3D Studio Corel Edition, visualisation et création 3D

Corel® CONNECT™, localisateur de contenu

Corel® CAPTURE™ 2017, capture d'écran

PhotoZoom Pro 4, module d'agrandissement de photos numériques pour Corel PHOTO-PAINT

Logiciel compagnon Lattice3D Studio CAD :

Décuplez vos capacités 3D grâce à un programme compagnon Lattice3D Studio CAD Corel Edition en option, qui vous donne accès à des outils avancés de conception pour exploiter vos données CAO 3D. Créez une grande variété de documentations techniques et supports marketing à partir de conceptions de fabrication. La version mise à jour de Lattice3D Studio CAD assure également la prise en charge des formats de fichier de pièce et d'assemblage natifs pour les systèmes CAO 3D haut de gamme, tels que CATIA, SolidWorks, NX, Inventor, PTC Creo et bien d'autres encore. Publiez vos documents au format PDF 3D ou Lattice3D pour un partage et une publication immédiate, en ligne et sur mobile.

Les entreprises peuvent choisir l'une des deux options d'achat flexibles disponibles :

Licence perpétuelle : une fois acquise, moyennant un paiement ponctuel, la licence perpétuelle permet de disposer d'une licence permanente pour le produit, version boîte ou téléchargement.

Abonnement : l'abonnement mensuel ou annuel permet d'utiliser le produit et aussi longtemps qu'il est actif, il garantit l'accès à la dernière version du produit.

CorelDRAW Technical Suite 2017 offre également aux clients titulaires d'une licence perpétuelle la possibilité de s'inscrire au Programme de mise à jour, une option qui leur permet, en échange d'un seul paiement annuel abordable, d'être assuré de travailler en utilisant les outils de conception les plus récents tout en bénéficiant d'une compatibilité étendue avec les formats de fichier et de la toute dernière technologie. Les comptes actifs reçoivent automatiquement la dernière version du produit dès sa publication.

Ils peuvent tirer parti des options de licences en volume et de maintenance, dont les avantages incluent le déploiement réseau et la virtualisation.

Disponibilité et prix :

CorelDRAW Technical Suite 2017 est maintenant disponible en anglais, allemand, français, et japonais. CorelDRAW Technical Suite 2017 est commercialisé au prix de 999 euro (TVA comprise), et la mise à jour au prix de 479 euro (TVA comprise). Les licences par abonnement sont proposées au prix de 359,40 euro (TVA comprise). Pour plus d'informations ou pour acheter le programme, rendez-vous sur www.coreldraw.com/technicalsuite.

À propos de Corel

Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Nous avons su nous forger une solide réputation, celle de proposer un choix plus large et des logiciels faciles à prendre en main. Notre mission est simple : permettre aux utilisateurs de franchir de nouveaux seuils de créativité et de productivité.

La gamme de produits Corel comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Painter®, PaintShop® Pro, VideoStudio®, MindManager®, Pinnacle Studio™, ReviverSoft®, Roxio Creator®, Roxio® Toast™ et WinZip®. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur www.corel.com.

© 2017 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, CorelDRAW, Corel DESIGNER, CAPTURE, CONNECT, Corel Font Manager, LiveSketch, MindManager, Painter, PaintShop, PHOTO-PAINT, Pinnacle Studio, PowerTRACE, ReviverSoft, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent.

