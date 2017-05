CORRECTION DU TEXTE SOURCE : IDT annonce le premier chipset de l'industrie conforme à la norme 3 200 MT/s pour modules LRDIMM, RDIMM et NVDIMM

Le dernier chipset d'IDT intègre des fonctions avancées afin de s'adapter aux vitesses et aux densités DDR4 à des niveaux encore jamais atteints

SAN JOSÉ, CALIFORNIE--(Marketwired - May 17, 2017) - Ce document corrige et remplace le communiqué de presse qui a été envoyé aujourd'hui à 06h33 HE

Note à l'intention des rédacteurs : une image est jointe à ce communiqué de presse.

Integrated Device Technology, Inc. (IDT(R)) ( NASDAQ : IDTI) a annoncé aujourd'hui l'échantillonnage de son registre 4RCD0232K et de son tampon de données 4DB0232K pour les clients et partenaires de l'écosystème. Ce chipset intègre de nouvelles fonctionnalités récemment intégrées à la dernière génération de la norme JEDEC définie pour les appareils d'une capacité de 3 200 MT/s, y compris l'égaliseur à retour de décision (DFE), les ports de communication NVDIMM dédiés et le contrôle de retour de signal de sortie à granularité fine. En plus de ces nouveaux facilitateurs de fonctionnalités et de performance, ce chipset offre également la plus faible demande en énergie de n'importe quel chipset DDR4 existant aujourd'hui dans l'industrie.

Au fur et à mesure que les vitesses des sous-systèmes de mémoire à voies multiples augmentent, le retour de signal et le couplage parasite compromettent la qualité de l'amplitude de tension du signal, ce qui rend difficile la reconnaissance du niveau logique du signal. La DFE est une technique qui récupère le signal d'origine à partir du bruit, le rendant beaucoup plus puissant, comme le montre la Figure 1. Bien que la DFE ait été récemment incorporée à la norme JEDEC, IDT intègre déjà cette fonctionnalité en tant qu'amélioration de performance en exclusivité depuis ses 2 dernières générations d'appareils. IDT travaille depuis plusieurs années avec des partenaires clés de l'écosystème et des fournisseurs de contrôleurs pour simplifier le développement des logiciels et micrologiciels (firmware) de formation système nécessaires afin de pouvoir pleinement profiter des avantages de la DFE et, en tant que tel, a été un promoteur majeur de son incorporation dans la dernière révision des spécifications.

IDT intègre également une série de fonctionnalités visant à améliorer la densité et la performance des modules NVDIMM. Les nouvelles interfaces de communication entre le chipset et le contrôleur NVDIMM, ainsi que les machines d'état automatisées pour une récupération rapide et fiable en cas de perte de puissance catastrophique, ont permis de donner le jour à une nouvelle génération de tolérance de panne et d'accélération de la performance dans les serveurs et le stockage. Au-delà de la densité et de la performance, ce chipset permet également des économies de coûts en intégrant plusieurs composants externes utilisés dans les précédentes générations NVDIMM. Ce chipset s'accouple parfaitement avec le P8800 NVDIMM PMIC récemment annoncé par IDT, afin de fournir une solution complète avec un support programmable pour le séquençage de l'alimentation, le basculement de la tension et la conservation de l'alimentation de secours.

« Ce chipset IDT est l'aboutissement de tous nos efforts réalisés ces dernières années afin d'étendre les solutions de mémoire DRAM et de classe de stockage à un niveau supérieur de bande passante et de densité », a déclaré Rami Sethi, vice-président et directeur général de la division interface mémoire d'IDT. « IDT a travaillé en étroite collaboration avec nos clients et partenaires de l'écosystème pour apporter des techniques communes en termes de récepteurs série à grande vitesse au sous-système de mémoire afin de continuer à adapter les topologies à voies multiples à des vitesses de plus en plus élevées. »

« Micron est actuellement en train de qualifier les échantillons d'ingénierie du registre et du tampon de données IDT DDR4 3200 », a déclaré Malcolm Humphrey, vice-président du marketing pour l'unité commerciale et informatique de Micron. « Ce chipset permet des solutions LRDIMM 3200 rentables et a le potentiel d'adapter nos modèles NVDIMM à des vitesses plus élevées. »

Le dernier chipset d'IDT a été vérifié afin d'être entièrement conforme aux spécifications JEDEC publiées. Pour en savoir plus sur les solutions DDR4 d'IDT, veuillez consulter la page www.idt.com/go/DDR4.

À propos d'IDT

Integrated Device Technology, Inc. développe des solutions système qui optimisent les applications de ses clients. Les produits d'IDT, leaders sur le marché dans les domaines de la RF, de la temporisation de haute performance, de l'interface mémoire, de l'interconnexion en temps réel, de l'interconnexion optique, de l'alimentation sans fil et des capteurs intelligents, font partie du large éventail de solutions complètes de signaux mixtes proposées par la société dans les secteurs des communications, de l'informatique, de l'automobile et de l'industrie. Basée à San José, en Californie, la société IDT dispose d'installations de conception, de fabrication et de commercialisation, ainsi que de distributeurs partenaires dans le monde entier. Les actions d'IDT sont cotées en bourse (NASDAQ Global Select Stock Market(R)) sous le symbole « IDTI ». Pour en savoir plus sur IDT, rendez-vous sur : www.IDT.com. Suivez IDT sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et Google+.

(C) 2017, Integrated Device Technology, Inc. IDT et le logo IDT sont des marques ou des marques déposées d'Integrated Device Technology, Inc. et ses filiales à travers le monde. Tous les autres noms de produit, marques et désignations sont des marques ou des marques déposées utilisées dans le but d'identifier les produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Pour visionner l'image jointe au présent communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/DFEimage.jpg