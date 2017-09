CORRECTION : iPhone 8 et iPhone 8 Plus seront offerts à TELUS à compter du vendredi 22 septembre

TELUS offrira aussi la montre Apple Watch Series 3

TELUS annonce aujourd'hui qu'elle offrira les appareils de nouvelle génération iPhone 8 et iPhone 8 Plus, ainsi que le nec plus ultra des montres, l'Apple Watch Series 3, maintenant offerte avec la connectivité cellulaire. Les clients pourront précommander ces deux modèles à compter du vendredi 15 septembre à telus.com/iphone8 et à telus.com/iphone8-plus, ainsi que dans les boutiques TELUS où ils seront mis en vente à compter du vendredi 22 septembre. Pour obtenir des précisions sur les prix, visitez telus.com/iphone8. La montre Apple Watch Series 3 (GPS + cellulaire) sera offerte plus tard cette année.

« Les Canadiens peuvent s'attendre à une expérience exceptionnelle sur iPhone 8 et iPhone 8 Plus, puisque nous offrons le meilleur service à la clientèle jumelé au réseau le plus étendu et le plus rapide(i) au pays(ii), souligne Kevin Banderk, vice-président, Marketing des services mobiles de TELUS. L'excellence de notre réseau, notre approche Les clients d'abord, nos forfaits Extra Plus, nos options de paiement flexibles avec la protection AppleCare+ et les conseils d'experts de nos Centres de formation font de nous le meilleur fournisseur de services pour iPhone 8 et iPhone 8 Plus au pays. »

iPhone 8 et iPhone 8 Plus sont des appareils de nouvelle génération fabriqués d'un alliage d'aluminium et de verre le plus durable jamais vu sur un téléphone intelligent et sont offerts en trois finis élégants : gris cosmique, argent et or. Leur écran Retina HD et la puce A11 Bionic procurent une expérience visuelle augmentée et optimale. L'appareil photo le plus populaire au monde est encore meilleur qu'avant, et ces appareils sont maintenant dotés d'une puissante nouvelle fonction de recharge sans fil. iPhone 8 est doté d'un appareil photo double de 12 mégapixels et d'une nouvelle fonction d'éclairage en mode Portrait permettant aux utilisateurs de créer d'étonnants effets d'éclairage studio. Ils peuvent ainsi produire de magnifiques portraits avec un effet de profondeur de champ et cinq différents styles d'éclairage.

De plus, iPhone X, le téléphone intelligent du futur sera offert en précommande à TELUS à compter du vendredi 27 octobre. iPhone X est entièrement fait de verre et d'acier inoxydable et doté d'un superbe écran Super Retina de 5,8 pouces, d'une puce A11 Bionic, d'une fonction de recharge sans fil, d'un appareil photo arrière double avec stabilisation optique de l'image et la technologie Face ID, rendue possible grâce à l'appareil photo TrueDepth. Pour en savoir plus, visitez telus.com/iphonex

Apple Watch Series 3, le nec plus ultra des montres, est maintenant offerte avec la connectivité cellulaire. La montre Apple Watch Series 3 avec connectivité cellulaire permet aux utilisateurs de rester connectés, de faire des appels, de recevoir des messages et bien plus encore, sans avoir d'iPhone avec eux. Qu'ils préfèrent la course à pied ou la nage, ou qu'ils essaient simplement de rester plus actifs durant la journée, les utilisateurs n'ont pas à s'en séparer. Étanche jusqu'à 50 m et dotée de fonctions d'entraînement intelligentes et d'un altimètre barométrique mesurant l'altitude relative, la montre Apple Watch de troisième génération est le compagnon parfait pour un suivi de notre santé et de notre mise en forme. Deux modèles sont offerts, l'un offrant la connectivité GPS et l'autre offrant la connectivité GPS et cellulaire. Les deux modèles sont dotés d'un processeur bicœur 70 % plus rapide que l'ancienne génération et d'une nouvelle puce de communication sans fil.

Les Canadiens méritent de tirer le maximum de leur nouveau iPhone 8 ou iPhone 8 Plus. À titre de meilleur fournisseur de services pour iPhone au pays, TELUS offre des options et des services conçus pour améliorer l'expérience des Canadiens qui optent pour un iPhone. Les forfaits Extra Plus permettent aux clients de payer un coût initial moindre, et de profiter de services à valeur ajoutée comme les options de paiement AppleCare+ flexibles et les diagnostics d'appareil et les remplacements en magasin. De plus, les clients de TELUS ont accès à des séances individuelles personnalisées en compagnie d'experts Apple dans les Centres de formation TELUS. Fait plus important encore, les clients profitent du réseau le plus étendu et le plus rapide au pays selon le classement de PCMag. Cette reconnaissance de la part de PCMag fait suite aux distinctions de OpenSignal et de J.D.Power, qui ont reconnu TELUS comme le chef de file des services mobiles au pays plus tôt cette année.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 13 milliards de dollars et à plus de 12,8 millions de connexions clients, dont 8,7 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement. En plus d'être le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à plus de 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.