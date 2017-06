CORRECTION/Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent de nouveaux logements abordables dans la région de Waterloo

KITCHENER, ONTARIO--(Marketwired - 26 juin 2017) - Cette correction est associée au communiqué diffusé à 13h00 HE aujourd'hui. Dans le quatrième paragraphe, le nombre de logements abordables qui seront ajoutés aurait dû être 71 et non 51. La version corrigée suit.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé le financement de logements abordables dans la région de Waterloo à l'occasion d'une première pelletée de terre au 108, rue Sydney Sud, à Kitchener. Une fois achevé, cet ensemble de KW Habilitation offrira 22 logements abordables à des personnes atteintes de déficience développementale.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Raj Saini, député fédéral de Kitchener-Centre et Daiene Vernile, députée provinciale de Kitchener-Centre, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, ont participé aujourd'hui à l'événement. Ken Seiling, le président du Conseil de la municipalité régionale de Waterloo, était également présent.

Cet ensemble de KW Habilitation a bénéficié d'un financement fédéral-provincial conjoint de plus de 2,6 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. Il permet d'intégrer les programmes que KW Habilitation offre sur place et les logements abordables destinés à sa clientèle, si bien que les occupants peuvent mener une vie autonome en ayant accès à tous les services.

Les personnes présentes ont aussi souligné trois autres initiatives, qui ajouteront 51 logements abordables dans la région de Waterloo et porteront la contribution totale des gouvernements fédéral et provincial à plus de 8,4 millions de dollars pour ces six ensembles.

Faits en bref

L'aménagement de quelques autres ensembles a aussi été souligné aujourd'hui :

14 logements abordables de MennoHomes au 7, avenue Memorial, à Elmira, grâce à un financement de plus de 1,7 million de dollars.





Six logements abordables destinés à des personnes atteintes de déficience développementale au 75, ruelle Maguire, à Elmira, produits par la Elmira Developmental Support Corporation grâce à une aide financière de 775 423 $.





Neuf logements abordables produits par Supportive Housing of Waterloo (SHOW) au 402, rue Erb Ouest, à Waterloo, grâce à une aide financière qui a dépassé 1,1 million de dollars.





Quatre logements abordables produits par la Young Women's Christian Association (YWCA) de Kitchener-Waterloo au 155, chemin Lincoln, à Waterloo, grâce à un financement de plus de 450 000 $.





16 logements abordables destinés à des personnes handicapées au 430, rue Connaught, à Kitchener, grâce à un financement de plus de 1,8 million de dollars.

Citations

« Cet investissement permettra aux Canadiens de continuer à disposer de logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois qui stimuleront l'économie locale. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement tant en Ontario qu'ailleurs au Canada. » Raj Saini, député fédéral de Kitchener-Centre

« L'investissement dans ces établissements s'appuie sur l'engagement à long terme qu'a pris notre gouvernement, soit d'offrir du financement stable qui transformera notre système de logement. L'offre d'un plus grand nombre de logements abordables renforcera notre collectivité, car les gens recevront l'aide dont ils ont besoin pour prospérer. » - Daiene Vernile, députée provinciale de Kitchener-Centre

« Depuis 2001, plus de 2 500 logements abordables ont été créés grâce à la stratégie pour le logement abordable que nous avons mise en place en partenariat avec les municipalités, les promoteurs locaux, les secteurs privé et sans but lucratif et les gouvernements provincial et fédéral. Ces six fournisseurs de logements sont des exemples de l'engagement continu à créer des logements abordables devenus indispensables dans notre collectivité en pleine croissance. » - Ken Seiling, président du Conseil de la municipalité régionale de Waterloo

« Le logement abordable constitue un grand besoin pour bien des gens dans notre ville et notre région. KW habilitation est ravie de pouvoir bâtir des logements accessibles qui créeront une communauté intentionnelle où des voisins aident leurs voisins. » - Ann Bilodeau, directrice exécutive, KW Habilitation

Liens connexes

- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou rendez-vous au www.schl.ca.

- L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l'Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la Province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable, et appuient son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur le logement abordable en Ontario, visitez le site ontario.ca/logementabordable.

Restez branché

- Suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

- Suivez le ministre du Logement de l'Ontario sur Twitter.