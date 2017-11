CORRECTION/Ressources SIRIOS inc. : Mise à jour de la campagne de forage en cours sur CHEECHOO

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 20 nov. 2017) -

Les dirigeants de RESSOURCES SIRIOS INC (TSX CROISSANCE:SOI) présentent une mise à jour du programme de forage en cours sur la propriété aurifère Cheechoo, voisin de la mine d'or Éléonore de Goldcorp, à Eeyou Istchee Baie James au Québec. Jusqu'à maintenant, vingt sondages (#108 à 127) ont été forés pour un total de 6 300 mètres. De l'or a été observé à certains endroits dans 15 sondages sur 18 présentement décrits, confirmant la présence d'or libre et grossier. Seuls les résultats d'analyses confirmeront les teneurs. Les échantillons de carottes des neuf premiers sondages sont présentement à l'analyse et en attente de résultats. Le reste des sondages est en cours de préparation et sera envoyé progressivement au laboratoire.

Les récents sondages vérifient les extensions de plusieurs intervalles à haute teneur dans la tonalite sur une maille de 50 mètres, ainsi que la continuité en profondeur d'un intervalle minéralisé sur la tranchée 2-2 qui a titré 4 g/t Au sur 21,6 mètres*. De plus, trois sondages profonds ont été complétés afin de tester les extensions d'intersections aurifères récemment localisées à environ 500 mètres de profondeur verticale (sondages #82E et 98). *incluant un échantillon de 1,1 mètre à 112 g/t avec teneur coupée à 50g/t Au.

Deux foreuses sont présentement opérationnelles sur la propriété et Sirios prévoit compléter au moins 2 000 mètres supplémentaires de forage au diamant avant la mi-décembre.

Les échantillons de carotte sont envoyés à Rouyn-Noranda pour le sciage, la préparation des échantillons et l'analyse. La période de délai pour l'obtention des résultats est plus longue que prévu, car les contracteurs pour le sciage et la préparation des échantillons ainsi que les laboratoires d'analyse sont surchargés.

Le projet aurifère CHEECHOO, détenu à 100% par Sirios, est situé à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp qui a commencé sa production en 2015.

Dominique Doucet, ing. personne qualifiée selon la Norme 43-101 a préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse.

