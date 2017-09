CORRECTION/Solutions globales MOBI724 inc. (CSE:MOS) a finalisé un financement d'un (1) million de dollars avec BDC Capital

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 sept. 2017) -

Ce document corrige et remplace le communiqué diffusé le 19 septembre 2017 à 13H13 HE.

Solutions globales MOBI724 inc. (« MOBI724 » ou la « Société ») (CSE:MOS)(CSE:MOS.CN)(CNSX:MOS)(OTCQB:MOBIF) - chef de file du secteur de la technologie financière offrant des solutions tout-en-un pleinement intégrées de paiement EMV, de coupons liés aux cartes et de marketing numérique, a le plaisir d'annoncer que MOBI724 a finalisé un financement d'un million de dollars avec BDC Capital, sa division d'investissement BDC. MOBI724 utilisera les fonds pour accélérer son plan de croissance incluant l'ajout de ressources en ventes et en marketing.

"Nous sommes très enthousiasmes d'amorcer une relation d'affaires avec BDC Capital et apprécions profondément la confiance démontrée envers notre plan de développement. C'est un grand avantage pour nous de pouvoir compter sur la division d'investissement de la BDC, nous permettant de poursuivre notre expansion mondiale » précise Marcel Vienneau, CEO.

« Avec ce financement, BDC Capital soutient la croissance continue d'une entreprise technologique canadienne novatrice qui a développé un produit fortement évolutif, où la plupart de ses ventes ont lieu à travers des marchés internationaux, » explique Benoît Mignacco, le Directeur-général, croissance et capital de transition pour Montréal chez BDC Capital. « L'expérience et la vision du PDG, Marcel Vienneau, la demande croissante de solutions fintech, avec la signature d'une entente avec le Visa plus tôt cette l'année et la stratégie de croissance solide de l'entreprise en général sont des éléments présentant l'avenir de bon augure."

À propos de Solutions globales Mobi724

MOBI724, chef de file du secteur de la technologie financière ayant son siège social à Montréal, au Canada, offre une gamme unique et pleinement intégrée de solutions de paiement et de marketing numérique combinant des services de paiement EMV, d'offres liées aux cartes et de plateforme de marketing numérique compatibles avec toutes les cartes et tous les appareils mobiles. Les solutions de MOBI724 ajoutent de la valeur à tous les types d'opérations profitant aux banques, aux détaillants et aux titulaires de carte en exploitant les données disponibles sur les utilisateurs et les achats afin d'augmenter le volume d'opérations et les sommes dépensées. MOBI724 offre une solution clé en main à ses clients leur permettant de saisir les opérations par carte effectuées au moyen de tout appareil mobile ou à partir de tout point de vente ou de toute carte de paiement.

MOBI724 offre à ses clients une traçabilité complète et des données sur la clientèle enrichies grâce à sa gamme de produits. Ses solutions permettent aux associations d'émetteurs de cartes, aux détaillants, aux fabricants, aux fournisseurs d'offres, aux opérateurs d'appareils mobiles et aux émetteurs de cartes de créer, de gérer, de déployer et de « suivre et mesurer » des campagnes incitatives dans le monde entier pour tout appareil mobile et d'en permettre l'encaissement à tout point de vente.

À propos de BDC

Forte de plus de 2 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est la division d'investissement de BDC qui agit comme partenaire stratégique des entreprises canadiennes les plus novatrices et présentant le plus grand potentiel. Elle offre une multitude de services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise pour aider les entrepreneurs canadiens à transformer leurs entreprises en champions mondiaux. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca/capital

Énoncés prospectifs

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué et n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude de celui-ci.

Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances du traducteur. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi.