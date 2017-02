Coup d'envoi aujourd'hui du Bal de Neige Canada 150 !

Les festivités hivernales se déroulent dans la région d'Ottawa-Gatineau du 3 au 20 février

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa-Centre, a annoncé ce matin le coup d'envoi officiel du Bal de Neige au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Elle était accompagnée, entre autres, de Mme Mireille Apollon, mairesse suppléante et conseillère municipale de Gatineau, et de M. Jim Watson, maire d'Ottawa.

Des centaines de milliers de Canadiens pourront profiter d'une foule d'activités offertes sur les trois sites officiels du Bal de Neige : le parc Jacques-Cartier, à Gatineau, ainsi que le parc de la Confédération (y compris la place Marion-Dewar) et la patinoire du canal Rideau, à Ottawa.

Le coup d'envoi des festivités sera donné ce soir aux Reflets de glace, au parc de la Confédération, par une fête carnavalesque palpitante, qui sera suivie de prestations musicales offertes par Karim Ouellet et Coleman Hell. De plus, au parc de la Confédération, la série de concerts Sous-Zéromettra en vedette des artistes canadiens les vendredis et samedis soir (et le dimanche 19 février) durant le Bal de Neige. Les visiteurs de passage au parc de la Confédération pourront aussi voir des sculpteurs sur glace venant de tous les coins du monde qui transformeront des blocs de glace en impressionnantes œuvres d'art. Nouveauté cette année : le Café de glace Metro. Au menu, démonstrations culinaires et dégustations dans une ambiance décontractée. Du chocolat chaud et des biscuits seront également offerts gratuitement.

Doté de glissades plus grandes que nature, le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier, est la destination par excellence pour les sportifs et les amateurs de jeux d'hiver. C'est également là que les visiteurs pourront rencontrer la célèbre famille Glamotte; s'élancer du haut de la méga tyrolienne; assister à des spectacles comme le spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur; faire du traîneau à chiens; pédaler à vélo musical pour remixer les chansons de ses artistes favoris; admirer les sculptures conçues dans le cadre du Rendez-vous national de sculpture sur neige de 2017. Enfin, les festivaliers sont invités à la projection artistique numérique sur les sculptures de neige - MosaïCanada 150 les soirs d'ouverture du parc.

Le canal Rideau qui, en hiver, devient la plus grande patinoire du monde, accueillera encore une fois certaines des activités classiques du Bal de Neige, y compris le triathlon du Bal de Neige et la course annuelle de lits. Cette année, le canal sera aussi le théâtre de la journée « match de hockey improvisé » CIBC ainsi que de la toute première course de bateaux-dragons sur glace en Amérique du Nord et la plus grande du monde entier.

En outre, des partenaires du Bal de Neige offriront une vaste gamme d'activités à d'autres endroits dans la région, notamment le Défi bonshommes de neige, un concours où les participants doivent fabriquer le plus grand nombre de bonshommes de neige en une heure.

Nous tenons à remercier les commanditaires officiels du Bal de Neige : CIBC, commanditaire principal de la patinoire du canal Rideau; OLG, qui offre le service de navette Bus-o-Neige OLG gratuit durant le Bal de Neige; Metro Ontario, le commanditaire exclusif du Programme des bénévoles du Bal de Neige.

« Le 150e anniversaire de la Confédération du Canada représente une merveilleuse occasion de célébrer tout ce qui fait du Canada un pays exceptionnel. Le Bal de Neige nous permet de nous amuser dans la neige et de participer à des activités qui mettent en valeur le milieu naturel, le climat et la riche culture de notre pays. J'invite tout le monde à prendre part aux multiples activités offertes dans le cadre du Bal de Neige! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le Bal de Neige est un rendez-vous annuel que les résidants de la région d'Ottawa-Gatineau et les visiteurs attendent avec impatience. Et avec raison, car ce festival extraordinaire fait honneur à notre saison froide! Je suis très fière de toutes les activités qui seront présentées dans le cadre du Bal de Neige cette année, qu'il s'agisse des sculptures de glace, des expositions ou de la tente oTENTik sur la patinoire du canal Rideau. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa-Centre

« La Ville de Gatineau est fière de contribuer au Bal de Neige en tant que coproductrice du Domaine des flocons. Ce paradis de la neige et des enfants attire chaque année plus de 200 000 visiteurs au parc Jacques-Cartier, à Gatineau. Les résidants de Gatineau et d'Ottawa ainsi que les visiteurs sont invités à cet immense terrain de jeu hivernal où glissades, tyrolienne, traîneaux à chiens et animation de toutes sortes les attendent! »

- Mme Mireille Apollon, mairesse suppléante et conseillère municipale, Ville de Gatineau

« Le Bal de Neige, l'un des plus grands et des meilleurs festivals d'Ottawa, offre aux résidants et aux visiteurs une occasion formidable de prendre part à des activités d'hiver amusantes en famille et entre amis. L'année 2017 est un moment palpitant pour y participer, car Ottawa est l'endroit de prédilection pour fêter le 150e du Canada! »

- M. Jim Watson, maire d'Ottawa

• Le thème de ce 39e Bal de Neige est « Célébrer le Canada en hiver ».

• Les activités offertes sur deux des sites officiels s'articuleront autour des thèmes particuliers : « Explorez nos paysages canadiens », au parc Jacques-Cartier, et « Osez rêver », au parc de la Confédération.

• Le Bal de Neige mettra en lumière le 150e anniversaire de la Confédération par la tenue de plusieurs activités, y compris les Projets Signature Canada 150 suivants : Canada C3 (Fondation Students on Ice); la Tournée du sofa rouge Canada 150 (ELPIO Production); Voici mon Canada (Historica Canada); Explore150 (TakingITGlobal); Une Célébration interterritoriale (Music Yukon).

• Au parc de la Confédération, là où se déroulera le 30e Concours international de sculpture sur glace, une sculpture majestueuse composée de 100 blocs de glace rappellera le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.

• La Maison Charron, qui se trouve au parc Jacques-Cartier, accueillera une exposition intitulée « Le Raccordement du Grand Sentier pour 2017 », en l'honneur du 25e anniversaire de la création du Sentier transcanadien.

• Au cours du Bal de Neige, on soulignera également le 100e anniversaire des lieux historiques nationaux au Canada de Parcs Canada.

