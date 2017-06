Création d'un ensemble de logements sûrs et abordables à Russell

RUSSELL, MANITOBA--(Marketwired - 16 juin 2017) - Un nouvel ensemble de logements desservant les collectivités de Russel et de ses environs permettra aux personnes âgées d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Pour souligner l'inauguration de Park Manor, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, ont mis en évidence la contribution conjointe fédérale-provinciale de 1,15 millions de dollars à la construction de l'ensemble aux termes de l'Entente concernant l'investissement dans le logement abordable (IDLA).

« Notre gouvernement reconnait l'importance de prendre soin de ses citoyens vieillissants et s'engage à aider les aînés au Manitoba et partout au pays à avoir accès à des logements sûrs et abordables », a affirmé le ministre Duclos. « L'inauguration officielle de Park Manor augmentera le bien-être et le sentiment de sécurité des aînés de Russell, et c'est la collectivité dans son ensemble qui en bénéficiera. »

Park Manor est un immeuble de trois étages, qui comprend six logements d'une chambre et 18 logements de deux chambres offerts en location viagère pour les aînés. L'immeuble est conforme aux normes de conception de logements accessibles et a été conçu pour répondre aux exigences du Programme Éconergique pour nouveaux immeubles d'Hydro Manitoba.

« L'inauguration de Park Manor est une journée vraiment mémorable pour les locataires et les nombreux membres dévoués de la collectivité qui ont travaillé ensemble à cette réalisation », a déclaré Greg Nesbitt, député provincial de Riding Mountain, qui a assisté à l'inauguration au nom de Scott Fielding. « Notre gouvernement est fier de partager cette journée avec vous et nous continuerons de travailler ensemble afin de répondre aux besoins à long terme des aînés du Manitoba en matière de logement. »

La création de l'ensemble Park Manor a été dirigée à l'échelle locale par Russell Lions Manor Inc., un organisme sans but lucratif axé sur l'offre de logements abordables aux aînés de la région. Au total, les coûts de l'ensemble se sont élevés à environ 5,8 millions de dollars.

« Il y a de nombreuses années, notre comité s'est rendu compte qu'il existait un réel besoin de créer davantage de logements pour aînés dans notre région », a affirmé Terry Rolfe, président du conseil de l'immeuble, Russell Lions Manor Inc. « Nous avons envisagé différents concepts, mais quand cette proposition de logements abordables s'est présentée, nous savions qu'elle répondait à nos besoins. L'inauguration d'aujourd'hui est une célébration pour tous ceux qui ont travaillé si fort afin de faire de cet ensemble de logements pour aînés une réalité pour la collectivité. »

En 2016, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont annoncé un engagement accru dans le cadre de l'Entente concernant l'IDLA, représentant un investissement de près de 90 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Ces fonds s'ajoutent au financement conjoint de 166 millions de dollars sur huit ans visant à contribuer à la production d'options de logements abordables supplémentaires au Manitoba.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le numéro sans frais 1-800-668-2642 ou consultez le site www.schl.ca.

Pour en savoir plus sur les programmes de logement au Manitoba, visitez le site http://www.gov.mb.ca/housing/index.fr.html.