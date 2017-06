Criant besoin de sang pendant tout le mois de juin

Le bas niveau des réserves de sang pourrait causer des problèmes aux patients canadiens

OTTAWA, ON--(Marketwired - 12 juin 2017) - En temps normal, la Semaine nationale du don de sang est l'occasion de rendre hommage aux donneurs des quatre coins du pays. Mais cette année, la Société canadienne du sang doit porter son attention sur le criant besoin de dons de sang. Elle encourage donc les Canadiens à prendre rendez-vous immédiatement et à donner du sang d'ici le 1er juillet.

" Les patients de toutes les régions du pays ont besoin que plus de donneurs se manifestent et aillent faire ces dons qui sauvent des vies ", insiste Mark Donnison, vice-président aux relations avec les donneurs. " Nous avons récemment lancé un appel aux Canadiens pour les encourager à prendre rendez-vous. Notre objectif était de fixer 150 000 rendez-vous d'ici le 150e anniversaire du Canada afin d'avoir assez de sang pour soigner les patients pendant l'été. En date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en voie d'atteindre cet objectif. Nous implorons donc les Canadiens à prendre rendez-vous pour nous aider à reconstituer les réserves de sang d'ici le 1er juillet. "

Les donneurs sont très occupés et leur temps est compté. Souvent, ce sont des gens qui, en plus de concilier travail, famille, amis et activités, s'impliquent dans leur communauté. Leur horaire chargé les amène parfois à pousser le don de sang au bas de leur liste de choses à faire. La Société canadienne du sang profite de la Semaine nationale du don de sang pour demander aux Canadiens de mettre le don de sang au haut de leur liste de priorités.

Un Canadien sur deux aura besoin de sang un jour, des gens comme Michael Leyva. Né prématurément, Michael a eu besoin de trois transfusions de sang à l'âge de deux semaines pour combattre une infection potentiellement mortelle. Il a célébré son quatrième anniversaire le 1er janvier dernier. S'il est aujourd'hui en vie et en santé, c'est grâce à la générosité de donneurs de sang. Pour Michael, recevoir du sang était une priorité; les Canadiens pourraient faire du don de sang une priorité aussi, ajoute Mark Donnison.

Pendant la Semaine nationale du don de sang et les longs week-ends de l'été, la Société canadienne du sang offrira à chaque donneur une épinglette de collection à édition limitée " Canada 150 ". Une version numérique de l'épinglette sera aussi offerte.

Comment participer à la Semaine nationale du don de sang, du 11 au 17 juin.

La Semaine nationale du don de sang, adoptée par le gouvernement du Canada en 2008, a été créée pour honorer les donneurs. Il y aura des activités à la grandeur du pays pour remercier ces donneurs qui retroussent leur manche et aussi demander aux gens qui n'ont jamais fait de don de considérer l'idée de prendre rendez-vous.

Le 14 juin, Journée mondiale du donneur de sang, la Société canadienne du sang tiendra un kiosque sur la Colline du Parlement. Les citoyens d'Ottawa sont invités à s'y rendre pour découvrir leur groupe sanguin aux côtés de députés et de représentants de divers groupes partenaires de l'organisme.

La Société canadienne du sang encourage les gens non seulement à donner du sang pour aider les patients dans les hôpitaux, mais aussi à aller sur les réseaux sociaux pour partager leur propre lien avec le don de sang et sensibiliser leur entourage au besoin de donneurs - #RedonnerLaVie, #SNDS2017.

Des élus participeront à des collectes de sang un peu partout au pays pour donner du sang, promouvoir la cause et rencontrer des donneurs et des receveurs. Plusieurs assisteront à l'une des cérémonies Honneur à nos bienfaiteurs, qui auront lieu dans 14 localités du 11 au 17 juin.

Le saviez-vous?

On estime que l'an dernier, 650 000 patients au pays ont bénéficié des produits et services de la Société canadienne du sang, qui a compté sur la générosité de plus de 785 000 donneurs (de sang, d'organes, de cellules souches et de dons en argent).

Au Canada, une personne sur deux aura un jour besoin de sang ou connaît quelqu'un qui en aura besoin.

La Société canadienne du sang doit recueillir 16 000 unités de sang par semaine à la grandeur du pays.

Pour prendre rendez-vous, trouver un point de collecte, savoir si vous pouvez donner du sang ou obtenir d'autres renseignements, utilisez l'application mobile DonDeSang ou allez à sang.ca.

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est l'organisation nationale qui gère l'approvisionnement en sang, en produits sanguins et en cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle assure également la gestion des dons et des greffes d'organes pour l'ensemble du pays dans le cadre d'un modèle de prestation de service interprovincial. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif.

