Critical Eléments (TSXV : CRE) reçoit 3 millions $ de son partenaire stratégique HELM AG

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 juin 2017) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Éléments ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) est heureuse d'annoncer la clôture des deuxième et troisième prélèvements, totalisant un montant de 3 millions $ et effectués en conformité avec l'entente de facilité de crédit signée, le 28 juin 2016, avec HELM AG.

« Nous sommes très fiers et enchantés de notre collaboration avec HELM AG. Leur contribution technique et financière à l'étude de faisabilité aura été un facteur déterminant au succès du projet Rose lithium-tantale. La Société publiera sous peu l'étude de faisabilité finale qui se veut une étape importante du développement du projet Rose lithium-tantale », a commenté Steffen Haber, président de la Société.

En septembre 2015, Critical Éléments et HELM AG ont signé une entente de collaboration dont les modalités sont décrites plus bas :

Convention d'achat ferme (« take or pay off-take »)

Sous réserve de la signature d'une convention d'achat ferme « take or pay off-take », par les parties, HELM AG a le droit exclusif d'acquérir tous les produits ; le concentré de spodumène (qualité technique et chimique), tous les produits chimiques de lithium (carbonate, hydroxyde, chlorure), le mica et le concentré de tantale (collectivement appelés, les « Produits »).

Les parties feront tous les efforts commerciaux raisonnables afin de finaliser et de signer la convention d'achat ferme « take or pay off-take », au plus tard 60 jours après que l'étude de faisabilité soit complétée. Selon la convention d'achat ferme, et sous réserve de certaines conditions, notamment l'exercice de l'option dans le financement (tel que défini ci-dessous), HELM AG s'est également vu octroyer un droit de premier refus sur l'exclusivité d'achat de tous les produits des projets de Critical Éléments (ou ses filiales).

Étude de faisabilité

HELM a accepté de collaborer, d'aider et de fournir un soutien technique à la Société pour la préparation et l'achèvement de l'étude de faisabilité. HELM AG a entre autres accepté de fournir un soutien de logistique et de commercialisation à Critical Éléments concernant la distribution de tous les futurs produits de minéraux qui pourraient être produits sur le projet Rose lithium-tantale.

Financement du projet

En contrepartie des engagements de HELM AG et en vertu de l'entente de collaboration, Critical Éléments a accepté d'accorder à HELM AG une option lui permettant d'acquérir une participation pouvant atteindre jusqu'à 25 % dans le projet Rose lithium-tantale s'il s'engage à payer une partie des coûts de construction de la mine (l ' « Option de financement »). HELM AG pourra exercer l'option de financement, dans un délai de 60 jours après avoir reçu un avis écrit de la Société indiquant qu'elle a mis en place le financement pour la construction de la mine. L'Option de financement est assujettie à certaines conditions, y compris l'exécution de la convention d'achat ferme « take or pay off-take ».

La facilité de crédit fournit par HELM AG permettra à la Société de financer son étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale. Ces deux prélèvements d'un montant de 1 500 000 $ chacun pour un total de 3 000 000 $ seront d'une durée de 5 ans et porteront intérêt à un taux annuel de 12 %. Dans le cadre de ces prélèvements, HELM AG recevra 3 296 703 bons de souscription non transférables lui permettant d'acquérir le même nombre d'actions ordinaires de la Société, an prix de 1,07 $ par action.

Tous les titres émis en vertu de cette transaction sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour suivant la date de leur émission.

La transaction est assujettie à l'approbation réglementaire.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du projet Rose détenue à 100 % par Critical Éléments (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011. L'analyse financière préliminaire inclut des ressources minérales inférées considérées comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des considérations économiques d'appliquées pour être catégorisées comme des réserves minérales et il n'y a aucune certitude que l'étude économique préliminaire pourra être réalisée.

Les conclusions du PEA indiquent que l'opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li 2 CO 3 ) et 206 670 livres de Ta 2 O 5 par an sur une durée de vie de 17 ans.

Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li 2 O Eq. ou 0,98 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 .

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.