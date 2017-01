CSE: 2017-0110 - Fundamental Change - Alta Vista Ventures Ltd.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan. 17, 2017) - The Change of Business of Alta Vista Ventures Ltd. has been approved. Alta Vista will begin trading under the new symbol UAV on January 18, 2017.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Please note the name, CUSIP and ISIN will remain the same.

Alta Vista will specialize in low altitude, high definition aerial imaging services. The Issuer will offer a full range of high definition aerial imaging services, which include aerial surveying and mapping, inspections, investigations, monitoring, aerial videography, aerial photography, and geophysical surveying that can be used for numerous applications in the fields of aggregates and mining, environmental planning and monitoring, archeology, engineering, construction, forestry, agriculture, and more.

Le changement dans les activités de Alta Vista Ventures Ltd. a été approuvé. Alta Vista seront transigées sous le nouveau symbole UAV sur le18 janvier 2017

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles à thecse.com

S'il vous plaît noter le nom, CUSIP et ISIN restera le même.

Alta Vista se spécialisera en basse altitude, services d'imagerie aérienne à haute définition. L'émetteur offrira une gamme complète de haute définition des services d'imagerie aériennes, incluent la topographie aérienne et cartographie, inspections, enquêtes, surveillance, vidéographie aérienne, photographie aérienne et des levés géophysiques qui peuvent être utilisé pour de nombreuses applications dans les domaines des agrégats et minier, planification environnementale et surveillance, archéologie, ingénierie, construction, foresterie, agriculture et plus.

Issuer/Émetteur: Alta Vista Ventures Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): UAV Number of securities issued and outstanding/Titres émis et en circulation: 56 703 775 Number of Securities reserved for issuance/Titres réservés pour émission: 31 602 148 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 021342 20 9 ISIN: CA021342 20 9 4 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/ $CA Listing date/Date d'inscription: January 18, 2017/ Le 18 janvier 2017 Other Canadian Exchanges/Autres marches canadiennes: N/A Fiscal year end/Clôture de l'exercice financier: October 31/Le 31 octobre Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

