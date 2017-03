CSE: 2017-0305 - New Listing - Platinex Inc. (PTX)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - March 17, 2017) - The common shares of Platinex Inc. have been approved for listing on the CSE.

Platinex's goal is to create shareholder value through exploration, opportunistic acquisition and discovery of commercial mineral deposits. The focus is currently on the Shining Tree gold camp, which has received little modern exploration compared to other gold camps in the Abitibi greenstone Belt, but its potential is accentuated by several major discoveries along strike in recent years.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Platinex Inc. a été approuvée.

L'objectif de Platinex est de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à l'exploration, à l'acquisition opportuniste et à la découverte de gisements miniers commerciaux. L'accent est actuellement mis sur le camp d'or de Shining Tree, qui a reçu peu d'exploration moderne par rapport à d'autres camps aurifères dans la ceinture de roches vertes d'Abitibi, mais son potentiel est accentué par plusieurs découvertes majeures le long de la grève ces dernières années.

Issuer/Émetteur: Platinex Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PTX Number of securities issued and outstanding/Titres émis et en circulation: 73,743,755 Number of Securities reserved for issuance/Titres réservés pour émission: 21,328,200 CSE Sector/Catégorie: Mining/Mines CUSIP: 72765P108 ISIN: CA72765P1080 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: March 20, 2017/ 20 mars 2017 Other Exchanges/Autres marches: TSX Venture Exchange/ la Bourse de croissance TSX Fiscal year end/Clôture de l'exercice financier: December 31/ Le 31 decembre Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

