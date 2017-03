CSE: 2017-0311 - New Listing - Miramont Resources Corp. (MONT)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - March 23, 2017) - The common shares of Miramont Resources Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Miramont Resources is engaged in the acquisition, exploration and development of mineral properties in Canada. Its current focus is to conduct the proposed exploration program on the Midas Gold Property, along with continuing to identify and potentially acquire additional property interests, assess their potential and engage in exploration activities.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Miramont Resources Corp. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Miramont Resources est engagé dans l'acquisition, l'exploration et la mise au point de propriétés minières au Canada. Son objectif actuel est de mener le programme d'exploration proposé sur la propriété Midas Gold, ainsi que de continuer à identifier et potentiellement acquérir des droits de propriété supplémentaire, évaluer leur potentiel et de se livrer à des activités d'exploration.