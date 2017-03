CSE: 2017-0314 - New Listing - EnviroLeach Technologies Inc. (ETI)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - March 29, 2017) - The common shares of EnviroLeach Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

EnviroLeach Technologies Inc. has developed a unique, cost-effective and environmentally friendly alternative to cyanide for the hydrometallurgical extraction of precious metals for the mining and E-waste sectors. The patent-pending EnviroLeach process is safe, eco-friendly, and provides comparable leach kinetics to high intensity cyanide on most ores, concentrates and tailings.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de EnviroLeach Technologies Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

EnviroLeach Technologies Inc. a développé une alternative unique, rentable et respectueuse de l'environnement au cyanure pour l'extraction hydrométallurgique de métaux précieux pour les secteurs des mines et des E-déchets. Le processus de EnviroLeach en instance de brevet est sûr, respectueux de l'environnement et fournit la cinétique comparable de lixiviation au cyanure de forte intensité sur la plupart de minerais, de concentrés et de résidus.