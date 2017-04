CSE: 2017-0404 - New Listing - Star Navigation Systems Group Ltd. (SNA)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - April 5, 2017) - The common shares of Star Navigation Systems Group Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Star Navigation Systems Group is a Canadian aviation technology company which has developed the STAR-A.D.S. ® System - an on-board flight data monitoring system. The System provides an airline with worldwide monitoring of the location and operational status of every aircraft in its fleet, in real-time. In addition, Star's MMI Division designs and manufactures high performance, mission critical, flight deck flat panel displays for defence and commercial aviation companies worldwide.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Star Navigation Systems Group Ltd. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Star Navigation Systems Group est une société canadienne de technologie de l'aviation qui a développé STAR-A.D.S. ® System - un système de surveillance de données de vol à bord. Le système fournit à une compagnie aérienne une surveillance mondiale de l'emplacement et du statut opérationnel de chaque avion dans sa flotte, en temps réel. En outre, la Division MMI d'étoile conçoit et fabrique des écrans plats à grande vitesse, de mission, de télécommande pour les entreprises de défense et d'aviation commerciale dans le monde entier.

Issuer/Émetteur: Star Navigation Systems Group Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SNA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 390 894 805 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 165 143 584 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 855157 10 3 ISIN: CA855157 10 3 4 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: April 7, 2017/ le 7 avril 2017 Other Exchanges/Autres marches: TSX Venture Exchange/la Bourse de croissance TSX Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: June 30/Le 30 juin Transfer Agent/Agent des transferts: Capital Transfer Agency Inc.

