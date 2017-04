CSE: 2017-0414 - New Listing - KWG Resources Inc. - Multiple Voting Shares (KWG.A)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - April 25, 2017) - The multiple voting shares of KWG Resources Inc., have been approved for listing on the CSE. Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com. The Multiple Voting Shares are convertible shares at the option of each individual shareholder at any time into Subordinate Voting Shares at a rate of one (1) Multiple Voting Share for three hundred (300) Subordinate Voting Shares. At all meetings of shareholders, shareholders are entitled to cast three hundred (300) votes for each one (1) Multiple Voting Share. Dividend and liquidation rights for each Multiple Voting Share are correspondingly three hundred times the dividend and liquidation rights for each Subordinate Voting Share.

L'inscription à la cote de CSE des l'actions à vote Multiple de KWG Resources Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com. Les actions à vote Multiple sont des actions convertibles au gré de chaque actionnaire individuel à tout moment en actions à droit de vote subalterne à un taux de 1 une action de droit de vote Multiple pour trois cents (300) actions à vote subalterne. À toutes les assemblées d'actionnaires, actionnaires ont droit utilisé trois cents (300) voix pour chaque action de vote multiples d'un (1). Pour chaque action de vote multiples, les droits pour les dividendes et la liquidation sont proportionnellement trois cent fois les dividende et liquidation des droits pour chaque action subalterne.