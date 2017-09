CSE: 2017-0907 - New Listing - Legion Metals Corp. (LEGN)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Sept. 12, 2017) - The common shares of Legion Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.

The shares will be deemed to be listed on September 13, 2017, in anticipation of closing the Prospectus Offering.

Trading will commence on September 18, 2017, subject to confirmation of closing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Legion Metals Corp. is a Vancouver-based mineral exploration company currently focused on the exploration and development of its Millen Mountain Property, which is comprised of 80 mineral claims covering approximately 1,280 hectares in Nova Scotia, Canada.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Legion Metals Corp. a été approuvée.

Les actions seront réputées être inscrites le 13 septembre 2017, en prévision de la clôture de l'offre de prospectus.

Les actions pourront être négociées à compter du 18 septembre 2017, sous réserve de confirmation de la clôture.

Les documents relatifs à l'inscription et à la divulgation seront accessibles sur thecse.com.

Legion Metals Corp. est une société d'exploration minière basée à Vancouver qui se concentre actuellement sur l'exploration et le développement de sa propriété Millen Mountain, qui comprend 80 claims miniers couvrant environ 1 280 hectares en Nouvelle-Écosse, au Canada.