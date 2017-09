CSE: 2017-0908 - New Listing - Makena Resources Inc. (MKNA)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Sept. 13, 2017) - The common shares of Makena Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

The Company's principal business activities include acquiring, exploring and evaluation of mineral properties. The Company's mineral interests are located in Canada.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Makena Resources Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Les principales activités commerciales de la Société comprennent l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minérales. Les intérêts miniers de la Société sont situés au Canada.