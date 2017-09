CSE: 2017-0916 - New Listing - Calaveras Resource Corp. (CRC)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Sept. 25, 2017) - The common shares of Calaveras Resource Corp. have been approved for listing on the CSE.

The shares will be deemed to be listed on September 26, 2017, in anticipation of closing the Prospectus Offering.

Trading will commence on September 29, 2017, subject to confirmation of closing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Calaveras is a mineral exploration company with a focus on the exploration and development of the Fame Property, located in the Clinton Mining Division, British Columbia.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Calaveras Resource Corp. a été approuvée.

Les actions seront réputées être inscrites le 26 septembre 2017, en prévision de la clôture de l'offre de prospectus.

Les actions pourront être négociées à compter du 29 septembre 2017, sous réserve de confirmation de la clôture.

Les documents relatifs à l'inscription et à la divulgation seront accessibles sur thecse.com.

Calaveras est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement de la propriété Fame, située dans la division de l'exploitation minière Clinton, en Colombie-Britannique.