CSE: 2017-1002 - Fundamental Change - Ravencrest Resources Inc./Ravenquest BioMed Inc.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Oct. 3, 2017) - Ravenquest BioMed Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Ravencrest Resources Inc. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Ravenquest BioMed Inc. provides Management Services and Investments to the cannabis sector. RQB Management Services division has consultants, technicians and technology solutions that assists clients in designing and building cannabis production and processing facilities. The turnkey solution offering provides growing and drying technologies, Patient and Genetic Management systems, and security management systems solutions.

Ravenquest BioMed Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Ravencrest Resources Inc. a été approuvé pour inscription.

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles à thecse.com

Ravenquest BioMed Inc. fournit des services de gestion et des investissements au secteur du cannabis. RQB Management Services a des consultants, des techniciens et des solutions technologiques qui assurent les clients dans la conception et la construction des installations de production et de traitement du cannabis. L'offre de solutions clés en main offre des technologies de croissance et de séchage, des systèmes de gestion des patients et des systèmes génétiques et des systèmes de gestion de la sécurité.