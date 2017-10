CSE: 2017-1007 - New Listing - Graphite Energy Corp. (GRE)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Oct. 12, 2017) - The common shares of Graphite Energy Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Graphite Energy Corp. is an exploration mining company focusing on resources that are sources of the green revolution such as graphite. Its current property is located in Quebec, Canada and is comprised of 1824 acres located in an area that has historically been a graphite rich region. The Company aims to prove up its resource on this current property portfolio and also expand its property portfolio within sectors that are in line with metals that support and have a demand within the green technology sector.

L'inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Graphite Energy Corp. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Graphite Energy Corp. est une société minière d'exploration axée sur les ressources qui sont les sources de la révolution verte, comme le graphite. Notre propriété actuelle est située au Québec, au Canada et comprend 1824 acres et est situé dans une région historiquement riche en graphite. Notre objectif est de prouver notre capacité sur notre portefeuille immobilier actuel et aussi d'élargir notre portefeuille immobilier dans des secteurs qui sont en ligne avec les métaux qui soutiennent et ont une demande dans le secteur des technologies vertes.